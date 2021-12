Hà Linh Thư khuấy động không khí lễ hội trong đêm khai mạc Fashion Festival 2021

Bộ sưu tập The lady in red của NTK Hà Linh Thư với hai gam màu chủ đạo là đỏ và xanh đã khuấy động không khí tưng bừng và rực rỡ của mùa lễ hội cuối năm. Buổi trình diễn nằm trong chuỗi sự kiện thời trang - âm nhạc Vietnam International Fashion Festival 2021 (VIFF) , tiếp tục khẳng định nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân mỗi người phụ nữ.

Đánh dấu sự trở lại sôi nổi của ngành thời trang sau thời gian giãn cách, NTK Hà Linh Thư đưa giới mộ điệu vào không gian nữ quyền với bộ sưu tập The lady in red cùng những người đẹp cuốn hút như: Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hoàng Thùy, Đào Thị Hà...

Hoa hậu siêu quốc gia Ngọc Châu nền nã cuốn hút trong thiết kế gam màu xanh thêu họa tiết hoa sen quý phái. Tất cả các người mẫu trình diễn BST The lady in red đều mang găng tay đen làm từ nhung và ren, kết hợp cùng loạt phụ kiện ánh vàng gold của NTK phụ kiện Trần Quốc Dũng.

Gam màu xanh gợi hình ảnh ngày lễ Giáng sinh đang cận kề. Chiếc đầm ngắn phom suông từ nhung xanh được Hà Linh Thư điểm xuyết chi tiết đính lông vũ và phối màu, phối chất liệu ở phần vai và cổ.

Người đẹp Đào Thị Hà tái xuất trên sàn catwalk với những bước đi uyển chuyển và nhan sắc ngọt ngào. Những thiết kế mang gam màu nhạt như hồng pastel, nude mang đến sự trọn vẹn cho bộ sưu tập thời trang mùa lễ hội của Hà Linh Thư.

Bảng màu chủ đạo của BST là hai tông đỏ và xanh ấn tượng - những gam màu sống động không chỉ phù hợp với không khí mùa lễ hội mà còn mở ra một lối tư duy mới về đời sống đa sắc màu của phụ nữ hiện đại.

Gam đỏ quyến rũ, mang lòng nhiệt huyết, những xúc cảm mạnh mẽ và khát khao sâu thẳm trong khi sắc xanh mang vẻ tươi mới, trẻ trung, tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực, đầy bản ngã và không ngừng khẳng định bản thân.

Bản sắc riêng của Hà Linh Thư được tìm thấy thông qua sự chỉn chu trong từng mẫu thiết kế. NTK lựa chọn các chất liệu nhung, lụa, dạ để thổi hồn nghệ thuật qua những họa tiết thêu tay công phu, mấn đội đầu làm từ hoa lụa, túi xách hay lông vũ biến tấu khéo léo theo tư duy thẩm mỹ độc đáo. Tất cả tạo nên vẻ đẹp cân bằng toàn mỹ, tôn vinh đường nét gợi cảm của quý cô nhưng vẫn chất chứa những bí ẩn chờ đợi được khám phá.

Câu chuyện nữ quyền của Hà Linh Thư được lấy cảm hứng từ bộ phim Little Women ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2019. Theo đó, BST The lady in red truyền tải đầy đủ thông điệp nhân văn với tuyên ngôn: “Những người phụ nữ, họ có suy nghĩ, có tâm hồn cũng như trái tim. Họ sở hữu sự cầu tiến, sở hữu tài năng cũng như vẻ đẹp”.





Phá vỡ các quy tắc kinh điển về phụ kiện, đảo lộn định kiến về đường nét là những thứ có thể bắt gặp trên phụ kiện của Trần Quốc Dũng - một nhà thiết kế trẻ từng thiết kế phụ kiện cho Hoa hậu Khánh Vân dự thi Miss Universe 2020 và nhiều ngôi sao khác.

Những chiếc túi hình quả tim người, bông tai hình răng hay con mắt, vòng cổ dạng xích bản lớn... mang dấu ấn huyền ảo siêu thực kết hợp cùng cái tôi táo bạo của Hà Linh Thư giúp tôn vinh nữ quyền, tô đậm hình hài người phụ nữ hiện đại - vừa khao khát đổi mới nhưng vẫn giữ nét duyên trong tâm hồn.

Các phụ kiện của Trần Quốc Dũng giúp các thiết kế đơn sắc của Hà Linh Thư trở nên nổi bật hơn trên sàn catwalk của VIFF 2021.

BST The lady in red của NTK Hà Linh Thư vừa được trình diễn trong đêm khai mạc Vietnam International Fashion Festival tối 22.12. Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện âm nhạc thời trang chào đón Giáng sinh và năm mới 2022 tổ chức tại Novaland Gallery.

Ngoài thời trang, các buổi biểu diễn sôi động của VIFF còn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc, múa, xiếc... đáp ứng sự kỳ vọng của người mến mộ.

Trình diễn trên sân khấu ngoài trời với đường catwalk dài hút mắt là thử thách với các model nhưng cũng là cơ hội để khán giả được ngắm nhìn các thiết kế gần hơn.

Trở lại lần thứ 2 sau năm đầu tiên ra mắt thành công, Lễ hội Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 đã có đêm diễn mở màn đầy ấn tượng. Ngoài bộ sưu tập của Hà Linh Thư, sự kiện còn có màn trình diễn của các ca sĩ Uyên Linh, Thảo Trang và bộ sưu tập của nhóm các NTK trẻ đến từ Đại học Văn Lang.



Ảnh: BTC