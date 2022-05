Zendaya diện trang phục Công Trí, cùng Anne Hathaway xuất hiện trong chiến dịch toàn cầu

Diễn viên Zendaya , ngôi sao bộ phim Spider-Man : No Way Home vừa có phần xuất hiện tuyệt đẹp trong chiến dịch quảng bá mới của hãng trang sức Bulgari cùng minh tinh gạo cội Anne Hathaway . Điều đặc biệt đáng chú ý là bạn gái người nhện Tom Holland mặc một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của NTK Công Trí.

Giới mộ điệu thời trang Việt Nam cảm thấy quá đỗi tự hào khi thấy thiết kế đến từ nhà mốt Việt - Công Trí được chọn sử dụng trong một chiến dịch truyền thông quốc tế, đến từ một thương hiệu nữ trang nức tiếng, và do nữ diễn viên đình đám toàn cầu Zendaya thể hiện.

Zendaya là mỹ nhân trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu Biểu tượng thời trang Mỹ do Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) trao tặng vào năm 2021, khi cô 25 tuổi.

Nếu Anne Hathaway nổi tiếng với loạt vai diễn trong The Devil Wears Prada, Les Misérables và mới đây Ocean’s 8, thì Zendaya là ngôi sao trẻ đang thăng hoa của Hollywood.

Bạn gái người Nhện Tom Holland nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh Spider-Man: No Way Home và The Greatest Showman. Bộ phim Dune (Cồn cát) có sự tham gia của Zendaya mới đây cũng gây được nhiều tiếng vang. Không chỉ là gương mặt điện ảnh nổi bật, Zendaya còn là "biểu tượng thời trang" trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Mẫu bodysuit màu đen tuyền, được thiết kế với điểm nhấn nằm ở phần cổ khoét sâu, khoe khéo khuôn cổ thanh mảnh và gợi cảm của phái đẹp. Thiết kế được phối giữa vải tơ và lụa satin ở phần thân trên gợi tả vẻ mềm mại bay bổng, phần thân dưới được làm từ chất liệu faille giúp đứng phom, tôn vinh đôi chân của người phụ nữ.





Mẫu thiết kế được Zendaya mặc chính là mẫu thiết kế số 44, được giới thiệu trong buổi diễn giới thiệu BST Xuân Hè 2022 và khai trương cửa hàng Flagship của Công Trí hồi tháng 12.2021. NTK tiết lộ mẫu thiết kế được làm trong 56 tiếng.

Đoạn phim đậm tính thời trang được quay tại Rome do đạo diễn Paolo Sorrentino thực hiện. Bộ phim ngắn mang tên Unexpected Wonders, thể hiện hình ảnh hai người phụ nữ là Zendaya và Anne Hathaway đang thoải mái, vui vẻ trò chuyện trong không gian đậm tính nghệ thuật, mặc những bộ cánh thời trang và đeo trang sức cao cấp.

Trong góc máy duy mỹ đậm ngôn ngữ điện ảnh, Zendaya thể hiện những động tác nhảy phóng khoáng, tự do, thể hiện vẻ đẹp của bộ trang phục. Phần cánh tay bằng vải tơ bồng bềnh, xuyên thấu, mang đến cảm giác lãng mạn và đầy tính nữ.

Không ngạc nhiên khi hiện nay, số lượng sao quốc tế mặc trang phục của nhà thiết kế Công Trí đã lên đến hàng trăm. Từ Beyoncé, Miley Cyrus, Demi Lovato, Katy Perry, đến mới đây là Zendaya - được xem là một trong những ngôi sao Hollywood có tầm ảnh hưởng thời trang nhất hiện nay - cho thấy sức ảnh hưởng của thương hiệu thời trang Việt Nam đến với giới nghệ thuật quốc tế.



