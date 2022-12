Ý nghĩa màn "walk lùi" của Minh Tú khi diễn show thời trang của Cường Đàm

Nhà thiết kế Cường Đàm với thương hiệu CHATS là một trong số 4 gương mặt trẻ xuất hiện trong show thời trang lấy chủ đề Dream of new beginnings, cùng với các NTK Tom Trandt (Hanoia), Lê Thùy Giang & Nguyễn Nhật Việt (Subtle Le Nguyen) và Ngô Hoàng Kha (KHAAR).

Người mẫu Hà Kino trong thiết kế blazer sử dụng kỹ thuật phá cấu trúc (deconstruction) của phương Tây với ve cổ vắt ra sau tạo điểm nhấn.

Khách mời bước vào không gian tối giản, hiện đại với đường băng dài hơn 130 m mang đến trải nghiệm về một sàn diễn thời trang đậm tính chuyên nghiệp theo định hướng quốc tế. BST Xuân Hè 2023 với 32 mẫu thiết kế được mở đầu bởi âm thanh chuyển động liên tục, hợp âm kèm giai điệu, không trống hay tiết tấu thoang thoảng kí ức của quá khứ khi di chuyển tới một tương lai mới.

Âm thanh được chuyển dần như bình minh, như khởi nguồn và tạo nên hạt giống cho người phụ nữ mà nhà mốt vẽ nên - một khởi nguồn đầy uyển chuyển, mềm mại, đậm sự điềm đạm và tinh tế của người phụ nữ Việt.

Cách phối và xử lý phom dáng thông minh tạo nên những tỷ lệ đối nghịch giữa áo vest, áo top với vạt trước kéo dài và quần ống rộng.

Bộ sưu tập Figure đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu khi lần đầu tiên trình diễn các thiết kế trước công chúng; đồng thời, khẳng định sức ảnh hưởng của triết lý sáng tạo “sự đa chi tiết trên nền tổng thể tối giản” thông qua những bộ trang phục tối giản với cách xử lý thông minh và đường nét tinh tế.

Thiết kế mang hơi hướng tối giản được kết hợp giữa áo croptop bất đối xứng và quần váy 2 lớp.

Dưới góc nhìn nghệ thuật của NTK kiêm Giám đốc sáng tạo Cường Đàm, thời trang tối giản không chỉ là những món đồ đơn giản có thể đồng hành mỗi ngày trong cuộc sống của người phụ nữ, mà còn phải khiến họ trở nên tự tin, độc lập và được truyền cảm hứng bởi chính hình ảnh của bản thân mình.

Tạo hình mới lạ của nhà mốt được thể hiện qua hình ảnh những người mẫu với mái tóc đỏ, cam đầy cá tính và giàu nội lực.

Trình diễn 15 thiết kế đầu tiên, sự thanh thoát ở những tầng âm cao trong bài nhạc là sự nữ tính của người phụ nữ - một người phụ nữ mạnh, khẳng định vị thế bản thân trong thế giới của chính họ với sức mạnh tiềm tàng và đầy phức hợp ẩn sâu bên trong. Người phụ nữ được mô tả không là một người đơn thuần đơn sắc, mà đầy tầng lớp và bề dày đằng sau. Những âm thanh thanh, âm tần số cao, với những tầng thấp xen kẽ giữa trống và nhạc kỹ thuật số tạo bề dày phức hợp đầy thanh thoát.





BST Figure sử dụng các chất liệu đứng phom như all season suiting, crepe, kết hợp cùng những thước vải tương phản như lace, organza, voan tạo nên sự phức hợp đặc biệt trên từng mẫu trang phục.

Trái ngược với những ngôn ngữ mềm mại, đậm tính nữ Figure là sự tái tạo mới với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, làm chủ giấc mơ đời mình. Hình tượng ấy gắn liền với những nét vẽ tối giản, dứt khoát của tranh Mondrian từ đầu thế kỷ 20. Điều này thể hiện nhiều trên những phom dáng và đường cắt thẳng, sắc nét trên những thiết kế. Tính truyền thống một lần nữa được liên tưởng với những đường xẻ trên tà váy, ống tay, thân áo mang đậm dấu ấn của tà áo dài Việt.

Song hành giữa cảm hứng Đông Phương và Tây Phương, Figure còn là cuộc chơi giữa những tỷ lệ đối nghịch: áo croptop kết hợp cùng chân váy midi, sơ mi cut out kết hợp với chân váy mini tà chéo...

Một lần nữa, tính tối giản của thương hiệu được thể hiện trên tone màu đơn sắc như trắng, đen, ghi và rêu kết hợp cùng đa chất liệu: all season suiting, lace, organza...

Chi tiết những đường cắt thẳng hay kỹ thuật cut out chạy thẳng trên trang phục mang ý nghĩa sâu sắc: Với mỗi con người, di chuyển thẳng tiếp không chỉ dừng lại ở việc đi liên tục. Lao vào phía trước chưa chắc đã là một sự chuyển mình để biến đổi. Với mỗi chặng đường đi, việc nhìn lại để quay về gốc rễ, hiểu được những ngã rẽ ta đã từng tìm tới là thiết yếu cho sự phát triển.

Minh Tú xuất hiện với mái tóc cam đỏ. Màn walk lùi trên sàn runway dài 130 m của siêu mẫu gây sốt tới giới truyền thông tại Elle fashion show.

Với sự xuất hiện của Minh Tú ở phút chuyển giao giữa 15 looks đầu (Chương I) và 17 looks còn lại (Chương II) cùng kỹ thuật đi catwalk lùi, người phụ nữ của CHATS quay về những cốt lõi của chính mình để tái tạo, tái định vị và một lần nữa khẳng định bản thân qua thế giới quan mới. Với sự kết hợp của bodysuit và vải xuyên thấu, Look 15 thể hiện hình tượng một người phụ nữ đang trong quá trình chuyển mình, đan xen những cảm xúc mạnh mẽ dữ dội bên trong cùng với sự nhẹ nhàng tinh tế bên ngoài.

Ngoài Minh Tú, Hà Kino, nhà thiết kế còn mời những gương mặt quen thuộc trong làng mẫu như: Bích Phương, Dương Tú Bình, Trang Phạm, Trang Bùi, Mid Nguyễn, Hoàng Yến, Thiên Phong… và cả những gương mặt mới tham gia trình diễn. Càng về cuối với âm điệu mạnh, BST đã đi về gốc rễ để "tái cấu tạo" một người phụ nữ mới, một người phụ nữ hiện đại, độc lập, đầy sức mạnh với sự quyết tâm để đẩy bản thân về phía trước, làm chủ giấc mơ của đời mình.

Màn kết “khó đoán” của thương hiệu CHATS by C.Dam khi cả dàn mẫu chạy dài 130 m trên sàn diễn tại ELLE Fashion Show.

Ở phần kết màn trình diễn, Minh Tú còn có phần chạy hết đường băng với tinh thần mạnh mẽ, theo siêu mẫu, đây là cách tiếp cận và kết show rất hiện đại mà cô ít thấy trước đó. “Việc mình chạy cũng giải phóng năng lượng, tạo tinh thần rất tốt và mang lại hiệu ứng thị giác đặc biệt cho người xem. Tổng hòa mọi thứ thì tôi rất ấn tượng và tin khán giả cũng như giới mộ điệu cũng sẽ dành nhiều thiện cảm cho NTK Cường Đàm cũng như show thời trang tổ chức ở sân khấu nhạc nước ngoài trời này”, cô thổ lộ.

Mỗi người đem theo những gốc rễ của riêng mình, với cái nhìn mới về thế giới xung quanh họ. Người phụ nữ dưới góc nhìn của NTK Cường Đàm và CHATS giờ đây là bản thể của riêng họ, sẵn sàng khám phá thế giới và sẵn sàng tìm đến những thử thách trong tương lai, một lần nữa, khai phá lại bản thân dưới con mắt của thời đại. BST Figure là bước chuyển giao cho sự phát triển mạnh mẽ của nhà mốt, đồng thời một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng và sự đột phá của thương hiệu trên thị trường thời trang Việt Nam.



Ảnh: Đại Ngô team