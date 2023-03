Xu hướng Rom-com Core có gì đặc biệt lại được gen Z săn đón?

Như một cú chuyển mình đầy ấn tượng của làn sóng Y2K, Rom-Com Core lại là xu hướng mới được thừa hưởng từ chính phong cách cá tính, nổi loạn nhưng lại đậm chất hoài cổ và có chút độc nhất.

Hình ảnh cô nàng Kate Hudson cùng chiếc slip dress màu vàng trong How To Lose A Guy In 10 Days bỗng nhiên quay trở lại trong những bản phối mới mẻ.

Được biết, chiếc váy được nhà thiết kế thời trang Carolina Herrera thiết kế dành riêng cho bộ phim.

Điều đặc biệt cho trào lưu này khi hình ảnh cô nàng trong chiếc váy vàng gợi cảm và điệu nhạc Carly Simon của Kate Hudson lại được giới tiktoker quay lại clip và biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Không dừng lại ở đó, xu hướng Rom-Com Core với những món items quen thuộc như váy suông dáng dài, áo denim, giày cao gót kitten heels, họa tiết hoa nhí,... được các người đẹp khoe visual bắt mắt.

Điểm qua một trong những gương mặt dẫn đầu cho lối ăn mặc này có Mai Davika khi chân váy dài qua gối hay kiểu váy xếp ly siêu ngắn được tận dụng tối đa.

Phụ kiện bản to khoanh tròn hoặc một chiếc mũ cao bồi trở thành món phụ kiện nhấn nhá cho vẻ ngoài bắt mắt.

Nổi bật có chân da từ nhà mốt Miu Miu kết hợp cùng áo len dài tay sáng màu.

Hay Bella Hadid gợi cảm đến từng xăng ti mét nhờ vào những chiếc váy hai dây ôm sát.

Màu sắc bắt mắt nhưng không quá lòe loẹt khiến style ăn mặc này có chút hoài cổ của những cô nàng thập niên 90.

Hơn nữa những kiểu jeans denim cũng sẽ cho ra những kiểu mix đa dạng, từ sơ mi đến áo thun, chút khác biệt về màu sắc và kiểu dáng ôm sát chính là đặc trưng cho style Rom-Com Core.

Điểm qua có visual dạo phố đến từ thương hiệu Michael Kors, nhấn nhá bằng một chiếc khăn turban thêu hoa.

Hay ma mị, quý phái như một cô nàng quý tộc, váy dài ôm của Kendall Jenner mới đăng tải trên trang cá nhân cũng tạo được ấn tượng bằng kiểu phối với khăn đen duyên dáng.

Xu hướng thời trang luôn biến chuyển và không ngừng nâng cấp để tạo nên những visual thu hút nhất. Những bản phối Rom-Com Core chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng không ngại thể hiện cá tính và chinh phục những phong cách mới mẻ.

Nguồn hình ảnh: Instagram Kendall Jenner, Bella Hadid, Mai Davika, How To Lose A Guy In 10 Days, Pinterest Rom-Com Core Style