Xu hướng mặc crop top như trang phục dạ hội

Cách kết hợp áo crop top cùng chân váy hoặc quần đang trở thành xu hướng chưng diện trên thảm đỏ các sự kiện trang trọng.

Ca sĩ Jisoo BlackPink xuất hiện tại sự kiện của Cartier tại Thái Lan với áo quây và quần tây đồng điệu. Mẫu áo ống tối giản trở nên mềm mại và nữ tính hơn với đường viền rủ xếp nếp.

Kiểu áo ống đơn giản này giúp các quý cô khoe bờ vai thanh mảnh và chiếc cổ cao - nơi những món trang sức đắt tiền thu hút mọi ánh nhìn cùng sự chú ý của đám đông.

Diễn viên Anya Taylor-Joy cũng có màn xuất hiện ấn tượng mới đây tại chương trình 80th Annual Golden Globe Awards, khi cô diện set trang phục màu vàng nhạt gồm hai mảnh - áo crop top thắt nơ sau lưng và chân váy vạt xếp dài chấm gót.

Người đẹp của loạt phim The Queen Gambit, Last Night in Soho, The Menu... khoe dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy với bộ trang sức đắt giá bao gồm bông tai, dây chuyền, vòng đeo tay kết hợp giày cao gót hở ngón.

Emma Chamberlain - nhà sáng tạo nội dung mới nổi tại Mỹ diện trang phục nằm trong bộ sưu tập mùa Xuân Hè 2023 của Victoria Beckham. Thiết kế tối giản với chân váy màu trắng kết hợp crop top hai dây mang đến vẻ trẻ trung, hiện đại cho cô nàng tài năng Gen Z.

Thời trang Việt Nam cho thấy sự bắt nhịp xu hướng nhanh chóng khi sớm cho ra đời nhiều thiết kế sáng tạo. Trang phục của local brand Das La Vie sử dụng công thức crop top + chân váy và biến tấu thành nhiều set trang phục độc đáo, ấn tượng.

Nếu cách kết hợp áo ống và chân váy xòe dài chấm gót mang đến vẻ lộng lẫy, sang trọng vượt thời gian, thì crop top với toàn bộ bề mặt phủ những chiếc nơ nhỏ mix chân váy dạng bí lại tôn vinh tinh thần tươi trẻ, nổi loạn và cá tính của người mặc.

Hoàng Như Mỹ - người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khoe dáng gợi cảm với chân váy lụa phối crop top cho một buổi đi chơi cùng bạn bè. Có thể thấy tùy thuộc vào nơi xuất hiện mà các cô gái sẽ chọn mẫu áo lửng có khoảng hở phù hợp.

Xu hướng diện đầm dạ hội hai mảnh - kết hợp crop top và chân váy xòe rộng cũng đã phủ sóng trong lĩnh vực thời trang cưới và thời trang dạ hội. Hoa hậu Đỗ Thị Hà ghi điểm mặc đẹp với set trang phục màu trắng của NTK Đỗ Long trong một sự kiện gần đây. Nhà mốt khéo léo sử dụng kỹ thuật đính kết một cách tiết chế để làm nổi bật vòng 1 của người đẹp xứ Thanh.

Váy cưới của NTK Lê Thanh Hòa mang dáng vẻ hiện đại, sexy nổi bật với cấu trúc lạ mắt - áo crop top hai dây đính hoa mix chân váy high-low bất đối xứng khoe đôi chân dài của người chưng diện.

Áo crop top của Hoa hậu Mai Phương gây ấn tượng bởi màu xanh nổi bật, thiết kế dài tay, đính kết tạo điểm nhấn cho vòng 1.

Tuy vậy ở một số góc nhìn, độ bó sát của áo và váy có thể khiến công chúng lầm tưởng Mai Phương có vòng bụng "tròn vo".

Mẫu đầm dạ hội màu xanh nhạt tôn vinh vóc dáng nuột nà của Hoa hậu Tiểu Vy. Mẫu áo crop top có khoảng hở vừa phải, ôm nhẹ body, chân váy lụa satin với phần vạt chéo xếp nếp tạo nên cảm giác thon thả cho vòng eo của người đẹp.

Ảnh: FBNV, Instagram NV