Những sản phẩm thương hiệu chơi trội: bồn cầu làm từ 23 chiếc túi Louis Vuitton, Gucci bán mền trăm triệu đồng

Khẩu trang Versace, Off White, Fenty,... giá trên 2 triệu đồng

Nếu tấm chắn giọt bắn được LV chiếm lĩnh thị trường năm ngoái thì những nhà mốt còn lại chia nhau thị phần khẩu trang đầy tiềm năng.Chẳng hạn một chiếc khẩu trang bằng vải in biểu tượng Off White đã giao động từ 90-100 USD (giao động từ 2 triệu đến 2.3 triệu đồng), hay chỉ in dòng chữ Versus của Versace cũng có giá trên 100 USD (trên 2.3 triệu đồng).

Nguồn: Gucci, Versace, White Off, Louis Vuitton