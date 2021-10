Bắt gặp hẹn hò với bạn trai tin đồn kém tuổi, Angelina Jolie đeo khẩu trang vẫn thần thái, diện đồ “hút hồn” người nhìn

Trước đó, người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi Angelina Jolie xuất hiện tại phòng họp của Nhà Trắng.

Nữ minh tinh lựa chọn thiết kế áo sơ mi thanh lịch, nhã nhặn. Không cần cầu kỳ, Angelina Jolie vẫn xuất sắc khi mặc áo thun sáng màu, diện cùng quần tây công sở. Những kiểu váy dây, khoe trọn bờ vai mềm mại, cũng đủ khiến nữ diễn viên ghi điểm trong mắt người nhìn.

