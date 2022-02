Victoria Beckham chỉ ăn đúng món này suốt 25 năm, U50 sắc vóc cực sang chảnh

Trong một tập podcast mới đây, cựu cầu thủ Manchester United đùa rằng: “Tôi rất có cảm xúc với đồ ăn và rượu. Khi thưởng thức món gì ngon tôi rất muốn mọi người cùng thử. Nhưng thật không may tôi đã cưới một người chẳng hề đổi món suốt 25 năm qua. Từ khi tôi biết cô ấy, Victoria Beckham chỉ ăn cá nướng, rau hấp và hiếm khi chệch khỏi thói quen đó”.

Danh thủ 47 tuổi tiết lộ lần hiếm hoi vợ anh ăn món khác thường ngày là khi Victoria mang bầu con gái út Harper. “Điều đó khá thú vị, là một trong những buổi tối lãng mạn. Tôi không thể nhớ đó là gì nhưng Vic đã ăn món đó trong đĩa của tôi và tôi biết cô ấy đã không ăn lại kể từ lần đó”.

Victoria Beckham vốn nổi tiếng với chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt cũng như tập luyện cực chăm chỉ với nhiều bài tập khó như gym, nâng tạ nặng, yoga, squat… để giữ dáng. Chẳng thế mà ở tuổi U50, bà Becks vẫn sở hữu body săn chắc không chút mỡ thừa dù đã sinh 4 con. Nhà thiết kế nổi tiếng có những bí quyết chăm sóc sắc đẹp, skincare đặc biệt giúp trẻ lâu, chẳng hạn không bao giờ quên các loại kem dưỡng ẩm, serum, kem cho vùng mắt, chống lão hóa bằng giấm táo… thậm chí từng gây sốc khi dùng kem dưỡng da từ… phân chim.

Từ ca sĩ lấn sân thời trang, Victoria Beckham đã khẳng định được tài năng và gu thẩm mỹ sang chảnh thời thượng. Thương hiệu của cô vẫn có chỗ đứng vững vàng suốt nhiều năm nay và có lượng fans trung thành dù từng có lúc thua lỗ.





Phong cách, diện mạo sang chảnh của bà Becks luôn được phái đẹp mê mẩn. Nhiều năm nay, cựu thành viên Spice Girls chỉ trung thành với kiểu tóc đánh rối màu nâu hạt dẻ, layout make up đặc trưng là kẻ eyeliner và đánh mắt khói tối màu, má và son môi màu nude… trông tổng thể gương mặt khá đơn giản nhưng thực chất cần cả tá đồ make up. Victoria cũng nhiều lần giới thiệu các bước trang điểm của cô bằng những sản phẩm make up Victoria Beckham Beauty.

Người đẹp U50 gắn với style thanh lịch, sang trọng và tinh tế, chuộng quần tây - quần jeans loe nhẹ, suit và chân váy midi, đầm dài dáng ôm, họa tiết kẻ tartan cổ điển… Mùa lạnh năm nay, bà Becks yêu thích những mẫu áo len cổ lọ ấm áp và len knit mềm mỏng do chính mình thiết kế.

Posh Spice trước đây từng tiết lộ một trong những bí quyết ăn kiêng giữ dáng là không ăn thịt đỏ hoặc sữa. Bà Becks nói: “Đối với hầu hết các nhà hàng, tôi có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ. Tôi thích một số loại rau hấp, một ít giấm balsamic và sau đó tự nêm gia vị. Tôi thích mọi thứ được nấu theo cách rất đơn giản. Tôi không thích dầu, bơ hoặc nước sốt”. Victoria Beckham cũng cho biết đồ ăn khiến cô cảm thấy thoải mái là một miếng bánh mì nướng ngũ cốc với muối và vào ngày sinh nhật của mình, cô ăn mừng bằng bánh trái cây.

Victoria Beckham sắp trở thành mẹ chồng khi con trai cả Brooklyn chuẩn bị làm đám cưới với tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt Nicola Peltz vào tháng 4 tới.



Nguồn: People, Vogue