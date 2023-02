Vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ trong các thiết kế mùa Xuân Hè 2023

Trên chất liệu tafta cao cấp in họa tiết dập nổi, thiết kế đầm hoa to với chi tiết cổ cách điệu nơ to bản mang đến nét bay bổng, lãng mạn đầy dịu dàng, ngọt ngào cho những bữa tiệc mùa xuân.