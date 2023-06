Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Hè 2023 tôn vinh chất liệu tự nhiên

Với cột mốc kỷ niệm mùa thứ 15, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) tiếp tục chọn chủ đề thời trang bền vững qua những bộ sưu tập được thực hiện trên các chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường.

Hai mẫu thiết kế của NTK Christos Chronis đến từ Australia

Chủ đề Shaping The Future - Kiến tạo tương lai nhằm tôn vinh nguồn nguyên liệu tự nhiên như tơ, lụa, sợi gai... được sản xuất từ những làng lụa lâu đời hay dưới bàn tay nghệ nhân của đồng bào dân tộc phía Bắc, qua đó giúp giảm thiểu tác động của ngành công nghiệp thời trang tới môi trường, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ đề này từng được AVIFW khai thác ở nhiều góc độ khác nhau, điển hình như ở mùa diễn Xuân Hè và Thu Đông 2022 với các BST sử dụng nguyên liệu tái chế từ tơ sen, thân tre, vỏ hàu, chai nhựa, hay khuyến khích việc gìn giữ các yếu tố văn hóa bản sắc trong thời trang.

Siêu mẫu Anh Thư trình diễn một mẫu thiết kế mới của Lê Thanh Hòa - NTK đảm nhận vai trò mở màn AVIFW Hè 2023

NTK Lê Thanh Hòa

Lê Thanh Hòa từng giành giải Nhất cuộc thi Thiết kế thời trang Aquafina Pure Fashion 2009. Anh từng tham gia các mùa AVIFW 2014, 2016, 2017... và đầu tư nhiều hơn cho các show diễn cá nhân như Sa Vũ, An, Shadow... trong những năm gần đây.

Trở lại với AVIFW Hè 2023, nhà thiết kế quê Bình Dương mang đến bộ sưu tập Hoa trên sóng nước. Các thiết kế của anh được sản xuất từ các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa Mã Châu, organza, taffeta, sợi cọ raffia... Bên cạnh đó, NTK cũng dành công sức tái chế những miếng vải vụn thành các bộ trang phục mới đậm chất thời trang và giàu tính ứng dụng nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong cách thời trang bền vững tới cộng đồng.

Thiết kế từ các nhà thiết kế Việt Nam gồm Vũ Việt Hà, Vũ Thu Phương, Thảo Nguyễn, Nguyễn Minh Công, Ivan Trần, Adrian Anh Tuấn và Đặng Trọng Minh Châu (từ trái sang phải)

Thiết kế từ các thương hiệu thời trang Việt - Butuni, Melya và CEM (từ trái qua phải)

Hai người mẫu trình diễn trang phục của NTK Phan Nguyễn Minh Quân kết hợp với các mẫu giày của NTK Kobi Levi (Israel)



Những thiết kế đầu tiên trong các BST của sinh viên Học viện Thiết kế và Thời trang London

Bên cạnh đó, là các đại diện quốc tế tham dự AVIFW Hè 2023 bao gồm NTK Frederick Lee (Singapore), Xuan Thu Nguyen (Hà Lan), Kobi Levi (Israel) và học viện thời trang Marangoni Fashion Instutute (Italy), NTK Christos Chronis (Australia).

Bà Trang Lê

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch AVIFW cho biết: "Kể từ sau đại dịch, chúng tôi nhận ra phát triển bền vững là hướng đi cần thiết cho tương lai của thời trang Việt. Chính vì vậy ở các năm 2021 và 2022 đã đưa những câu chuyện về sử dụng chất liệu tái chế (Re Fashion), hay đưa yếu tố văn hóa vào thời trang (Taste Of Heritage), thì ở cột mốc kỷ niệm mùa thứ 15, chính là chủ đề Shaping The Future với các BST sử dụng chất liệu tự nhiên của Việt Nam cùng định hướng đưa thời trang Việt đến những bước xa hơn, trở thành một thị trường thời trang có sự phát triển to lớn giống như những gì mà các quốc gia trên thế giới đã và đang làm".

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Hè 2023 tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM từ ngày 13 - 16.7.2023.



