Tự làm quầy bar ở nhà giữ chân tín đồ mê tiệc tùng

Bố trí quầy bar tại nhà không khó. Bạn không cần phải chuẩn bị một không gian lớn, sang trọng với nhiều thiết bị đèn đóm nhấp nháy…

Không uống rượu thì bạn vẫn cần một quầy pha chế nhỏ để thu hút những tín đồ tiệc tùng và nâng hạng cuộc sống của mình với rất nhiều món đồ uống tự tạo hấp dẫn

Coctail, Moctail hay một chút vang nhâm nhi, trò chuyện sẽ khiến cho quan hệ giữa bạn và người thân, bạn bè được gắn bó, khăng khít hơn

Ở bất kỳ không gian nào bạn cũng có thể sắp xếp một mini bar xinh xắn và sẵn sàng tiệc tùng với bất cứ ai mà bạn muốn, giữ chân họ tới khuya ngay cả khi họ là những tín đồ mê hoặc không mê tiệc tùng.



Có rất nhiều cách để bố trí một góc pha chế nhỏ. Bạn có thể làm nó thành một khu riêng, là nơi liên kết hay đơn giản nhất là quầy bar di động bằng chiếc xe đẩy

Để bắt tay vào làm một quầy pha chế, trước tiên, hãy tìm hiểu vị trí và cách sắp xếp nó sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn và gia đình, bạn bè. Sau đó tìm hiểu về tất cả những thứ cần thiết phải có, như xe đẩy, ly, cốc, đồ thủy tinh, dụng cụ quầy bar, sách pha chế cocktail, đồ thủy tinh, máy pha trộn và đồ trang trí.

Các thiết kế mini đa dụng khiến bạn vừa có thể sử dụng chúng như nơi làm bếp lại vừa là nơi để trưng bày, pha chế đồ uống khi có khách

Dù là không gian nhỏ hay vừa hay lớn thì bạn luôn nên cần có một khay đơn hay một quầy wet bar. Tất cả cần tích hợp đầy đủ với nhau để khi bạn "thi triển" các "món nghề" pha chế sẽ được thuận tiện.

Nói chung là dù gì thì để quầy pha chế của bạn "xịn xò" và chuyên nghiệp, dù với khả năng hạn hẹp, mong muốn đơn giản của người mới học pha chế cocktail hay với sự cầu kỳ, giàu kinh nghiệm của những dân chơi lâu năm thì những vật dụng trong bar vẫn phải đáp ứng mọi sự cần thiết, đẹp mắt và truyền cảm hứng. Thế nên việc thiết kế và "sắm sửa" cho quầy bar là đều rất cần bạn phải tập trung và kỹ lưỡng.

Dù chuyên nghiệp hay không thì bạn vẫn cần một bộ đồ pha chế chuẩn bar

Nhắc đến quầy bar mini là nhiều người nghĩ đến rượu mạnh nhưng không phải, rất nhiều món ngon được pha chế từ nơi đây khiến cuộc sống của bạn thăng hạng không ngờ

Không gian để bố trí quầy bar, "trình diễn" việc pha chế rất quan trọng. Nó quan trọng trước hết so với cả không gian trong nhà của bạn. Một quầy bar đẹp, phù hợp khi nó nằm ở vị trí tiện lợi để bạn có thể vừa phục vụ việc pha chế (kết nối với khu nấu ăn hoặc gắn liền với không gian phòng khách) lại vừa có thể dùng nó làm không gian trang trí trong nhà, khiến cho nhà bạn trở nên hiện đại, đẹp, sang trọng hơn.

Có nhiều thiết kế khiến bạn "say lòng" và không gian gia đình bạn trở nên độc đáo. Tại sao không thử trải nghiệm?

Cuối cùng thì ý tưởng tạo ra một quầy bar tại nhà không hề khó.



Di động hay cố định - đủ cả, cho mọi ước muốn làm quầy pha chế đồ uống mini của bất cứ tín đồ nội thất nào

Bạn - trở thành một nhân viên pha chế của gia đình và bạn bè cũng không hề xa xôi, ngoài tưởng tượng như cách mà người ta nghĩ về bar và các món đồ pha chế.

Góc mini bar xinh xắn của riêng bạn và những người bạn thân thiết

Chọn cho mình một cách thiết lập quầy bar mini ngay tại nhà cũng chính là cách để bạn nâng hạng cuộc sông của bạn và nâng hạng sự sành điệu của chính bạn trong mắt bạn bè...

