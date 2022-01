Trương Thị May diện đầm phong cách Địa Trung Hải dự show thời trang

Chọn bộ trang sức ngọc trai cao cấp từ Nhật Bản làm phụ kiện, Trương Thị May vô cùng nổi bật tại sự kiện thời trang chiều 7.1.2022.

Á hậu Trương Thị May diện trang phục màu xanh đẹp mắt lấy cảm hứng từ phong cách Địa Trung Hải quyến rũ, ngọt ngào để dự fashion show Bình Minh.

Chiếc đầm màu xanh lá này là trang phục mà bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng (VUNGOC&SON) chọn riêng cho Trương Thị May để diện tại sự kiện thời trang ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa lễ hội tổ chức vào chiều 7.1.2022 tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM. Trang phục vô cùng ăn ý với chiếc khăn quấn tóc tạo điểm nhấn vừa quyến rũ vừa sang trọng.

Nổi bật hơn cả là bộ trang sức bằng ngọc trai nhân tạo được chế tác tinh tế được Trương Thị May kết hợp hài hòa trong bộ trang phục sang trọng. Đây là một bộ trang sức Trương Thị May đã mua trong chuyến công tác tại Nhật Bản trước đó. Sự đồng điệu từ bông tai, vòng đeo cổ, tới nhẫn... đều là ngọc trai cao cấp, đã tôn lên vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1988.

Với việc kết hợp trang phục, phụ kiện đẹp mắt, Á hậu Trương Thị May trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện. Cô còn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thánh thiện và sự duyên dáng, lịch thiệp.





"Người đẹp ăn chay hấp dẫn nhất châu Á" đang rất bận rộn với các dự án dịp năm mới. Bên cạnh đó bộ phim Kẻ đào mồ do Trương Thị May đảm nhận vai chính cũng đang chuẩn bị ra mắt. Đây cũng hứa hẹn là vai diễn đầy triển vọng của May trong thời gian tới.



Ảnh: Trí Bùi