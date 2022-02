Trời âm độ, fashionista vẫn khoe eo thon với váy Miu Miu “siêu siêu” ngắn

Sau khi gây bão trên sàn catwalk, giờ là lúc những chiếc áo sơ mi crop top và chân váy "siêu siêu" ngắn của Miu Miu Spring 2022 tràn xuống đường phố.

Fashionista người Singapore nổi bật trong làng thời trang thế giới Yoyo Cao khoe outfit đình đám của Miu Miu. Set trang phục bao gồm áo sơ mi và áo len crop top xếp lớp kèm chân váy dài chỉ khoảng một gang tay.

BST Miu Miu Spring 2022 tiếp nối phong cách gợi cảm, ấn tượng, tinh nghịch và có chút nổi loạn của thương hiệu qua việc đưa lên ngôi những chiếc chân váy "siêu siêu" ngắn, áo sơ mi và áo len crop top khoe bụng và vòng eo phẳng lỳ của người mặc. Ngoài độ ngắn đến ngỡ ngàng, các items còn có những đường viền tựa như được cắt xén và xé toạc một cách vội vàng.

Không chỉ mix với áo len, blazer lửng cũng được phối cùng style gợi cảm, tinh nghịch pha lẫn sự phá cách nổi loạn.

Mới đây, khi chọn trang phục cho một buổi đi chơi ngoài trời tại New York, Chiara Ferragni đã chọn outfit đang nổi như cồn. "Khi ngoài trời đang -10o C mà bạn vẫn muốn diện "this look" của Miu Miu", đệ nhất fashionista viết trên trang cá nhân có hơn 26 triệu người theo dõi.

Sau khi diện chân váy kaki cùng set áo crop top với chân váy denim siêu ngắn, quần tất và khoác thêm áo phao dày sụ, Chiara Ferragni đổi sang quần jeans dài để giữ ấm tốt hơn cho đôi chân.





Yoona (nhóm SNSD) là một trong những idol nổi tiếng, đại sứ thương hiệu Miu Miu cũng xuất hiện với outfit nổi tiếng trên trang bìa Ellemen Korea.





Fashionista người Ý - Veronica Ferraro thì hài hước "cám ơn" Miu Miu đã làm ra trang phục để ủng hộ niềm đam mê crop top của cô. Veronica chọn chân váy và áo jacket bằng denim tối màu để mix trang phục.

Sự nổi tiếng của outfit từ BST Miu Miu Spring 2022 khiến chúng được cư dân mạng đặt cho cái tên "that look". Không khó để nhìn thấy vô số các cô gái trên thế giới chưng diện "that look" dù thời tiết giá lạnh vẫn đang hiện diện ở khắp mọi nơi.

Một nghệ sĩ nam diện "that look" của Miu Miu trên tạp chí Dazed Korea, đặc trưng với item chân váy kaki "siêu siêu" ngắn lộ phần vải lót của hai túi, dây lưng màu nâu và hai lớp áo crop top.



Ảnh: Vogue, @miumiu