Trang phục theo phong cách học đường thoải mái, tiện dụng như sinh viên Anh quốc

BST với chủ đề A Sporting Way of Life in đậm dấu ấn phong cách cổ điển đặc trưng từ trang phục của các sinh viên trường đại học Anh quốc.

Mục tiêu của BST kết hợp với chủ đề A Sporting Way of Life lần này chính là làm mới dòng trang phục thể thao cổ điển.

Điển hình là thiết kế áo khoác cardigan bóng chày dành cho nữ với các đường nét lấy cảm hứng từ đồng phục thể thao ngoại khóa với chất liệu vải lanh pha cotton nhẹ, mát mẻ thoải mái; hay áo khoác airsense dành cho cả nam và nữ lần đầu tiên được giới thiệu trong một BST kết hợp giữa thương hiệu và NTK JW Anderson.

Chân váy mini xếp ly lấy cảm hứng từ bộ môn quần vợt.



Mẫu thiết kế mang đến sự kết hợp tinh tế giữa trang phục thời trang và trang phục thể thao, chất vải co giãn linh hoạt, nhẹ và nhanh khô, dễ dàng ứng dụng trong đa dạng tình huống đời thường.

Các thiết kế gợi nhớ về dòng trang phục học đường mang tính biểu tượng của nước Anh sử dụng chất liệu nhẹ, co giãn, nhanh khô và được hoàn thiện với logo nguyên bản.

Áo bra dáng ngắn không tay mix cùng chân váy xếp ly với cách phối màu lạ mắt của NTK.

Áo khoác co giãn linh hoạt, nhẹ và nhanh khô.

Với thông điệp chủ đề Chuẩn mực Anh quốc. Thiết kế cho cuộc sống hôm nay, dòng sản phẩm Lifewear này là minh chứng cho sức sáng tạo, nét tinh tế của NTK JW Anderson khi kết hợp cùng nhãn hàng thời trang nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Kiểu váy sơ mi không tay thích hợp cho mùa hè, mang lại sự năng động cho người mặc.

Phong cách thể thao và học đường kết hợp, toát lên sự nam tính mạnh mẽ.

Kể cả trong những khoảng khắc vui chơi hết mình, trang phục vẫn sống động và giúp người mặc thoải mái với cuộc chơi.

Áo khoác cardigan bóng chày dành cho nữ với các đường nét lấy cảm hứng từ đồng phục thể thao ngoại khóa với chất liệu vải lanh pha cotton nhẹ, mát mẻ thoải mái.

Lịch lãm tinh tế với đặc trưng từ phong cách thời trang truyền thống nước Anh.

Quần leeggings với chất kiệu Air ism mềm mại, nhanh khô.

Chia sẻ về BST giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson cho biết: "Cảm hứng của mùa xuân hè năm nay đã gợi nên trong chúng tôi những ý tưởng cải tiến mới dành cho các trang phục thể thao truyền thống, chẳng hạn như kết hợp chiếc áo len cricket cùng quần legging thể thao, hay quần shorts với những hoa văn vẽ tay ấn tượng họa tiết đặc trưng của các đội tuyển thể thao đến từ nước Anh, áo polo dệt kim truyền thống".

Ảnh: Uniqlo, Vogue