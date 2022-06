Trang phục nào làm khó mẫu nước ngoài đắt show nhất tại Vietnam International Fashion Week 2022?

Người mẫu Việt gốc Tây Ban Nha Andrea Aybar Carmona, hay còn được gọi là An Tây chính là nàng mẫu ngoại quốc được ưu ái nhất Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân/Hè 2022. Nhờ lợi thế về ngoại hình cũng như gương mặt thu hút, An Tây đã xuất hiện trong 6 bộ sưu tập được ra mắt ở tuần lễ gồm BST Valenciani của Adrian Anh Tuấn, BST Trúc của Ivan Trần, BST Song of the Sea của thương hiệu 21Six, BST Cá chép hóa rồng của Phương Hồ, BST của thương hiệu Zimmermann đến từ Australia và BST Infinity của Hoàng Minh Hà. Cô nàng cho biết mình cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi Aquafina Vietnam International Fashion Week. Mặc dù vui khi được nhiều nhà thiết kế mời diễn và xuất hiện ở cả 4 đêm nhưng nữ người mẫu vẫn thấy mình cần phải học hỏi và chăm chỉ hơn rất nhiều.

Khi được hỏi về trang phục làm khó bản thân nhất trong Tuần lễ thời trang năm nay, An Tây đã lựa chọn thiết kế của NTK Hoàng Minh Hà. Đây cũng là lần đầu tiên nàng mẫu sải bước trên sàn diễn với trang phục của tác giả bộ sưu tập Infinity. Cô nàng diện bộ đầm đen lộng lẫy với những chi tiết phía ngực áo khá rườm rà cùng phần xẻ cao táo bạo. Tuy chia sẻ rằng bộ váy khá khó đi cùng với việc NTK Hoàng Minh Hà rất khó tính nhưng Andrea vẫn hoàn thành màn catwalk một cách xuất sắc.





Sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, An Tây dự định sẽ quay lại với lịch trình thường ngày cùng các dự án liên quan đến âm nhạc, mẫu ảnh,... Sự kiện thời trang quy mô lớn này khép lại cùng đồng nghĩa với việc chuyến đi thăm chị gái của em trai Andrea - Tây Ba lô cũng sẽ kết thúc. Tuy không có thời gian bên nhau nhiều nhưng cặp chị em lầy lội vẫn khiến fan phì cười vì những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội.

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week đã kết thúc thành công rực rỡ với nhiều bộ sưu tập mãn nhãn. Tuần lễ không chỉ quy tụ nhiều nhà thiết kế lừng danh cùng những nhãn hiệu nổi tiếng mà còn là dịp hội ngộ của nhiều hoa hậu, siêu mẫu, người mẫu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Nguồn ảnh: Vietnam International Fashion Week