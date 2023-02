Trang phục mùa xuân thoải mái và sang trọng của nhà mốt Mỹ

Ở bộ sưu tập thời trang mùa Xuân 2023, hai nhà thiết kế Laura Cramer và Starr Hout của Apiece Apart giới thiệu những bộ trang phục giàu tính linh hoạt - chúng vừa mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cơ thể, vừa đủ sang trọng và lịch thiệp để đi đến nhiều nơi.

Nguồn cảm hứng chính cho BST xoay quanh việc tìm kiếm vẻ đẹp của những loài hoa dại. Những màu sắc rực rỡ và ý tưởng về "sự khởi đầu mới" của hoa dại được nhà mốt thể hiện trên màu sắc chủ đạo của trang phục và các họa tiết in trên vải.

Thương hiệu thời trang đến từ New York cho biết họ tạo ra những sản phẩm may mặc linh hoạt như chính những người phụ nữ mặc chúng. Những bộ trang phục đóng vai trò là "nhân chứng" cho cuộc sống của người mặc, do vậy chúng được thiết kế để mặc đi mặc lại trong nhiều năm và không bao giờ lỗi mốt.

Thời trang mùa xuân của Apiece Apart là BST bao gồm các thiết kế tách biệt, dễ mặc và kết hợp. Có nhiều hình dáng của những bông hoa dại được gửi vào những chiếc áo crop top trễ vai màu trắng có viền diềm to bản, những họa tiết in hoa mang cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng trên những chiếc váy mùa hè, áo ba lỗ, váy maxi lệch vai bồng bềnh…

Gam màu tươi sáng, hoa và các họa tiết kẻ sọc đều mang sắc màu của sự trung tính.

Những set trang phục gồm áo sơ mi không tay cài khuy, quần ống rộng bồng bềnh, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ mặc một cách đáng ngạc nhiên. Có thể dễ dàng mặc áo len màu hồng mòng két hoặc màu hồng bong bóng mềm mại với quần jeans hoặc quần âu.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu trang phục tạo nên vẻ quyến rũ với những đường cắt tinh tế để lộ phần thân bên dưới.

Những gam màu tươi tắn như hồng, xanh dương, cam... trở thành điểm nhấn cho phong cách thời trang mùa Xuân 2023 thêm phong phú, bên cạnh các gam màu đơn sắc, họa tiết kẻ sọc và họa tiết hoa dại của Apiece Apart.

Theo: Vogue, Apieceapart