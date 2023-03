Thời trang... sóng âm tôn vinh 'nghề nói'

Thượng úy Trương Tấn An, cán bộ công an huyện Bến Lức (Long An), gương mặt đoạt giải Best Viral (cuộc thi Gương mặt truyền hình, Đài HTV chủ quản) cùng với Phan Trung Hậu - chủ nhân giải cống hiến TV Face cũng là biên tập viên của Đài HTV giới thiệu bộ sưu tập thời trang Daily Sound kể về nét đặc trưng của nghề nói (truyền hình).

Lấy hình tượng sóng âm làm chủ đạo, BST là các trang phục nam lịch lãm thể hiện thiết kế, họa tiết tối giản nhưng rất bắt mắt.

Phong cách công sở pha chút cảm hứng thể thao, BST gồm những thiết kế áo phông, khoác nhẹ, quần jeans, quần tây có gam màu giản dị và trầm như nâu, ghi cùng các tông đơn sắc trắng, đen tạo vẻ ấn tượng, thanh lịch nhưng cũng đầy vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ, nam tính.

Kết hợp với giày thể thao và một số đạo cụ để trình diễn, bộ ảnh thời trang của hai chàng trai Trương Tấn An và Phan Trung Hậu gây ấn tượng khá mạnh với người xem.

Không chỉ thế, họa tiết thể hiện trên trang phục của các chàng trai nhìn lướt qua tưởng chừng rất… ẩn nhưng khi dành thời gian để "ngắm" sẽ cảm nhận rất rõ được thông điệp mà BST muốn truyền tải. Đó là The irregular Daily Sound - Thanh Âm Độc Bản.

Thông qua BST và các thiết kế, họa tiết trên trang phục, chàng trai trẻ của HTV Phan Trung Hậu tin rằng giọng nói của mỗi người là đặc trưng, không giống với bất kỳ ai. Bởi dây thanh quản của mỗi người được quy định một phần gen và một phần do môi trường sinh sống, lớn lên (thông qua quá trình học hỏi). Và những điều khác biệt đó - tạo nên bản thể của người nói - nghề nói.

Chia sẻ với phóng viên, BTV Phan Trung Hậu cho biết bộ ảnh tuy đơn giản nhưng anh và Trương Tấn An chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bởi Trương Tấn An là chiến sĩ công an - một nghề với những công việc hoàn toàn xa lạ với thế giới của thời trang. Để có thể kết hợp với An một cách ăn ý như bộ ảnh thể hiện, hai anh em đã phải chia sẻ tâm tư và sắp đặt mọi việc kỹ lưỡng. Để khi ống kính đưa lên là chỉ việc… truyền tải.

Vẻ lịch lãm của Phan Trung Hậu trong các shoot hình thời trang.

Về phía Trương Tấn An cho biết nghề của anh là một hành trình lặp lại chuẩn chỉ - hoàn toàn khác với sự biến hóa trong thời trang và nghệ thuật. Mỗi sáng An thức dậy bằng tiếng kẻng lúc 6 giờ sáng trong doanh trại. Một ngày làm việc bằng tiếng đồng đội chào nhau: "Chào đồng chí!", và kết thúc bằng tiếng nói của nhân dân: "Chào mấy chú, tui về!". Nhưng chính nhờ các hoạt động mà anh mạnh mẽ thử nghiệm trong thời trang, truyền hình mà nhiều khám phá đã được bật mở.

Trương Tấn An (đeo kính) đến từ ngành công an, thử sức với cuộc thi Gương mặt truyền hình và tiếp tục lấn sân sang thời trang khiến nhiều khán giả hâm mộ thích thú.

Đây là lần đầu tiên kết hợp, các chàng trai cũng kỳ vọng trong thời gian tới nhiều bộ hình thời trang với nhiều ý nghĩa sâu sắc cùng phong cách thiết kế lịch lãm, nam tính sẽ ra đời dưới sự thể hiện của họ - như những gương mặt nam người mẫu ấn tượng chứ không chỉ là hình ảnh các "hot face" của truyền hình trình diễn thời trang như hiện giờ.

Nguồn: NVCC, Thời trang Ben & Tod