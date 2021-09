Zendaya - “người phụ nữ trưởng thành” dám trải nghiệm những thiết kế thời trang táo bạo

Zendaya đã chứng minh sự phát triển ấn tượng trong phong cách thời trang suốt những năm gần đây. Danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ được nữ diễn viên củng cố tại Lễ trao giải Critics 'Choice vào tháng 1.2020, khi người đẹp mặc một chiếc áo đúc hình khuôn ngực của Tom Ford màu hồng đậm. Độ cứng cáp và bóng bẩy của chiếc áo được cân bằng bởi chiếc váy bồng bềnh cùng những bím tóc xếp tầng của Zendaya.

Váy corset màu xanh ngọc lục bảo của Vera Wang được Zendaya trình diễn tại Lễ trao giải Emmy 2019 . Bộ váy gây ấn tượng bởi cấu trúc bất đối xứng tạo hình kiểu áo ngực bó chặt và xẻ tà cao. Vẻ ngoài này được gợi nhớ đến hình ảnh nàng Ariel nhưng nhà thiết kế cho biết đã lấy cảm hứng từ vai diễn Poison Ivy của Uma Thurman trong Batman & Robin. Zendaya mặc váy Armani Privé đính sequin tới buổi ra mắt Spider - Man: Far From Home vào năm 2019. Họa tiết đỏ đen tạo nên một phiên bản đặc biệt từ trang phục của siêu anh hùng người nhện.