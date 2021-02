Tươi mát với các kiểu quần áo lụa quyến rũ

Vì Martha Hunt chải chuốt rất nhiều khi biểu diễn, cô thường xuyên thay đổi phong cách trong đời thường và đánh giá cao trang phục đơn giản nhưng tinh tế và sành điệu. Cô ưu tiên sự thoải mái nhưng sang trọng. Dù sao, đó cũng là mục tiêu mà người đẹp Mỹ theo đuổi.

Bữa tiệc Maybelline thuộc Tuần lễ thời trang New York quy tụ những gương mặt sừng sỏ trong giới chân dài như Gigi Hadid, Adriana Lima, Herieth Paul, Emily DiDonato, Hannah Ferguson, Martha Hunt… Martha Hunt diện áo đầm lụa màu đỏ mang kiểu dáng kimono của Nanushka với đường xẻ ở đùi, được nhấn bằng thắt lưng. Thiết kế có nút ở lưng và cổ tay. Người đẹp phối với bốt da màu nâu của Stuart Weitzman.

Martha Hunt, cao 1m79, phô bày phong cách người mẫu khi đến lễ trao giải Quỹ Gordon Parks tại New York cùng các ngôi sao như Hilary Rhoda, Chanel Iman... Cô trông tuyệt đẹp với áo đầm dự tiệc bằng lụa và giày dây màu đen. Cô gái chân dài không đeo nhiều phụ kiện, ngoại trừ dây chuyền bạc đơn giản khi cô chụp ảnh. Gương mặt trang bìa xõa mái tóc rối thời trang một cách tự nhiên và trang điểm tối giản.

Martha Hunt nhẹ nhàng và thanh lịch sải bước trên thảm đỏ. Và cô lại gây chú ý với áo đầm lụa tại sự kiện từ thiện Diamond Ball do Rihanna tổ chức với sự góp mặt của Emily Ratajkowski, Lala Anthony... Thiên thần Victoria's Secret dường như vui vẻ khi khoe nét nữ tính từ các góc độ khác nhau tại bữa tiệc. Ngôi sao trông hấp dẫn khi hướng đến áo đầm ôm màu đỏ mận mà cô phối cùng giày cao gót màu đen.

Brooke Shields và Martha Hunt chụp hình chung và nói chuyện với nhau tại cuộc bán đấu giá từ thiện Take Home A Nude ở New York do nhà bán đấu giá Sotheby tổ chức. Siêu mẫu Martha Hunt chọn áo đầm dài màu cam tươi với phần lưng trần và không mặc áo ngực. Người đẹp Mỹ mang giày cao gót với những sợi dây ôm lấy cổ chân mang hình lưới đánh cá màu đen và mang ví cầm tay cùng màu với giày.

Martha Hunt sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret trong 6 năm. Nhưng cô chứng minh cô làm lóa mắt nhiều hơn khi mặc nội y tại trận chung kết cúp polo ở Windsor, Anh. Người đẹp gây chú ý với bộ suit bằng lụa màu vàng ấn tượng khi tạo dáng chụp ảnh tại Guards Polo Club. Sợi dây độc đáo tôn vòng eo nhỏ. Không ngại nổi bật, cô mang ví cầm tay tuyệt đẹp và hoàn thiện phong cách hoàn hảo bằng dép màu vàng.

theo Page Six, Vogue