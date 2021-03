Túi Pillow Tabby - “Chiếc gối” thời trang trẻ trung năng động

Ca sĩ Jennifer Lopez với thiết kế túi Pillow Tabby hồng ngọt ngào.

Rất nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng như: Jennifer Lopez, Quincy, Camila Morrone,... và ở Việt Nam, fashionista Quỳnh Anh Shyn cũng đã có những shoot hình ấn tượng và khoảnh khắc vui nhộn bên chiếc túi độc đáo này. Nữ diễn viên Camila Morrone. Fashionista Quỳnh Anh Shyn Không chỉ là một món phụ kiện đơn thuần, chiếc túi Pillow Tabby còn là một món quà với thông điệp về năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan mà COACH muốn truyền tải đến cho tất cả mọi người.

Cùng với thông điệp “Don’t sleep on the Pillow #TabbyBag, just in from Coach.” (Đừng ngủ quên trên chiếc Pillow Tabby của Coach nhé), nhà mốt đến từ New York còn đặc biệt mang đến một phiên bản trưng bày “siêu to khổng lồ” của chiếc túi Pillow Tabby với số lượng cực kỳ giới hạn trên toàn thế giới.