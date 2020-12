Thổn thức vì nhan sắc không tì vết của Kendall Jenner qua gam màu đỏ trong mùa thu đông

Ngôi sao Keeping Up with the Kadashians Kendall Jenner diện áo cardigan màu đỏ thắt nút ngay eo nhưng không mặc nội y. Cô tạo sự xung đột màu sắc với bao tay da màu đỏ mận, quần jean màu đen, túi xách họa tiết graffiti màu trắng đen, và giày thể thao màu trắng. Vì một số lý do, siêu mẫu không chọn áo choàng dù thời tiết mùa đông 4 độ C ở New York. Cô hoàn thiện bộ trang phục giản dị bằng bông tai dây xích to màu vàng.