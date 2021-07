Thời trang cổ yếm, khuynh hướng tươi mát và mềm mại cho mùa nắng nóng

Khuynh hướng cổ yếm đã được Kendall Jenner trưng diện sáng tạo trong đời thường cũng như tại các chương trình quan trọng. Những ví dụ điển hình dưới đây sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn cho riêng mình trong mùa hè này.

Kendall Jenner toát lên nét duyên dáng và lãng mạn khi người đẹp mặc áo đầm cổ yếm dài chấm đất tại sự kiện Harper's Bazaar Icons ở khách sạn Plaza, New York. Thiết kế màu trắng đơn giản nhưng sắc sảo của Calvin Klein. Biểu tượng thời trang phối với giày dây cao gót và xõa mái tóc mềm mượt qua vai với một ít tóc buông sát mặt nhằm làm nổi bật vẻ tự nhiên. Cô gái chân dài tạo dáng chụp ảnh cùng Gigi Hadid và Bella Hadid.

Kendall Jenner biểu diễn trong các chương trình của Versace, Balmain, Oscar de la Renta… vì thế, cô biết cách tạo ấn tượng trên đường băng. Và lần siêu mẫu rời trường quay Keeping Up with the Kardashians cũng không là ngoại lệ. Áo đầm cổ yếm tôn đường cong của ngôi sao thế hệ mới. Gương mặt trang bìa hoàn thiện phong cách mùa hè bằng giày thể thao trắng với phần mũi bạc sáng bóng và đeo vòng màu vàng ở cổ tay trái.

Kendall Jenner nổi bật giữa đám đông khi cô hướng đến trang phục trắng trong lần đi nhà thờ ở West Hills, Los Angeles. Thiên thần Victoria’s Secret phối áo cổ yếm táo bạo với quần lửng lưng cao “chuẩn không cần chỉnh”. Chị gái Kylie Jenner tạo sự duyên dáng bằng giày dây màu vàng quấn quanh mắt cá chân. Nàng thơ của Balmain xõa tóc tự nhiên và đeo kính mát phi công màu xanh dương đậm, che một phần gương mặt trang điểm.

Kendall Jenner khoe thân hình mảnh mai với áo đầm cổ yếm nhấn ngay eo do Gianfranco Ferre thiết kế trong thập niên 90 khi cô đi ăn tối với bạn thân là Fai Khadra ở nhà hàng Ý Giorgio Baldi, Santa Monica, Los Angeles. Cô phối trang phục họa tiết chữ cái và con số với giày dây, túi xách nhỏ màu đen, hạn chế dùng trang sức nhằm tập trung sự chú ý vào áo đầm. Tuy nhiên, cô không quên đeo khẩu trang để phòng tránh Covid-19.

Kendall Jenner phô bày vùng bụng phẳng cùng đôi chân dài khi cô diện áo lửng cổ yếm họa tiết da rắn và chân váy ngắn màu cam bằng da đến dự tiệc sau sự kiện Met Gala ở New York. Chương trình có sự tham gia của Naomi Campbell, Joan Smalls, Chrissy Teigen, Rihanna, Madonna... Ngôi sao truyền hình thực tế tạo điểm nhấn cho bộ cánh mang đậm hơi thở của những năm 1990 bằng dây chuyền ôm sát cổ và giày dây màu đen.

