Thiên thần Victoria’s Secret Candice Swanepoel gây thương nhớ với áo đầm đen siêu ngắn, ôm sát vóc dáng

Candice Swanepoel, 32 tuổi, trông thanh lịch khi đến tham dự tiệc tối ở New York. Cô tạo sự chú ý bằng cách chọn áo đầm siêu ngắn màu đen với dây áo bản to màu vàng và các chi tiết đan chéo. Người đẹp búi tóc gọn gàng và mang giày cao gót nhằm tăng chiều cao. Do áo đầm tương đối cầu kỳ nên thiên thần Victoria’s Secret không sử dụng phụ kiện mà chỉ dùng ví cầm tay làm điểm nhấn.