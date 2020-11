The Best Street Style quay trở lại cùng giám khảo fashionisto Thuận Nguyễn

The Best Street Style có những giải thưởng hấp dẫn dành riêng cho tín đồ thời trang và sự xuất hiện của fashionisto Thuận Nguyễn trong vai trò giám khảo đã khiến cho không khí của tuần lễ thời trang sắp tới trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Fashionisto Thuận Nguyễn là Giám khảo chính thức của The Best Street Style 2020

Theo dòng sự kiện AVIFW, 2020, nơi các nhà thiết kế thời trang hàng đầu trình diễn các Bộ sưu tập độc đáo thì các tín đồ thời trang đam mê Mix & Match còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động The Best Street Style. Đây được xem là một sân chơi thú vị, giúp các bạn trẻ thể hiện tài phối đồ cao tay cùng phong cách thời trang đa dạng.

The Best Street Style các mùa quy tụ sự tham gia của nhiều gương mặt người mẫu đình đám của làng thời trang Việt Nam như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, Quán quân Vietnam’s Next Top Model Hương Ly, Ngọc Châu,...