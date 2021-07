Stay home - bộ sưu tập thời trang hướng dẫn tận hưởng niềm vui sống giản dị

Thời trang không... vướng bận cũng là một cách tự tạo niềm vui.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả sự thú vị của sản phẩm. Các món đồ thời trang của Bla is Blue được may, nhuộm đơn giản không chỉ để phom dáng tạo sự “tự do” cho người mặc mà còn nhằm hướng dẫn các khách hàng thời trang cách tự tạo ra những sản phẩm cho riêng mình - chỉ với một khúc vải. Với tâm thế “không vải thừa” nhà thiết kế thương hiệu không… “giấu nghề” mà trực tiếp thể hiện những chiếc đầm chỉ bằng vài đường cắt, may (thậm chí là có thể khâu tay) cơ bản đã tạo ra một chiếc váy hoàn chỉnh - mẫu váy không bao giờ lỗi mốt, thoải mái vận động.