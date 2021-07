Siêu mẫu Hailey Baldwin diện áo đầm hè bằng lụa làm nổi bật sự quyến rũ và trẻ trung

Các ngôi sao Hollywood thường xuyên mặc áo đầm hai dây, áo đầm cổ yếm bằng lụa trong những ngày hè oi bức và vợ ca sĩ Justin Bieber, 24 tuổi, cũng vậy.

Hailey Baldwin biến đường phố New York thành sàn diễn khi cô đi dạo ở Manhattan vào mùa hè. Cô toát lên sự tự tin khi diện áo đầm cổ yếm màu nâu đồng bằng satin và bốt cao đến mắt cá chân màu đen. Bộ cánh giúp người đẹp Mỹ khoe vóc dáng săn chắc. Trong lúc đi loanh quanh, bạn thân Bella Hadid nói chuyện điện thoại và ghé vào cửa hàng Victoria's Secret mua sắm. Sau đó, cô đi ăn trưa với cô gái chân dài Shanina Shaik.

Hailey Baldwin, cao 1m71, đã quay trở lại New York. Tuy nhiên, gương mặt trang bìa không thể không khoe làn da nâu rám nắng sau khi cô đến Cannes trong lần ra phố với áo đầm hai dây màu vàng đậm. Thiết kế ngắn bằng satin để lộ áo ngực ren trắng. Ngôi sao thế hệ mới sải bước ở khu phố thời trang SoHo bằng bốt cao đến mắt cá chân màu be nhạt và tạo điểm nhấn bằng kính mát, đồng hồ, bông tai tròn to và nhiều dây chuyền.

Hailey Baldwin là một trong những người mẫu được săn đón nhất thế giới. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi cô nàng có thể diện tất cả các kiểu dáng một cách hoàn hảo. Cô mặc áo đầm cổ yếm dài đến bắp chân bằng satin của Deveaux, áo khoác của Drew và mang giày thể thao của Adidas. Áo đầm bắt mắt nhờ gam màu xám với phần lưng trống có dây đan chéo. Nếu mang giày cao gót, bạn sẽ có bộ trang phục dự tiệc ấn tượng.

Justin Bieber và Hailey Baldwin cùng đi nhà thờ vào ngày chủ nhật ở Miami. Sau đó, cặp đôi đi ăn tối và ghé hộp đêm Liv. Cô gái chân dài hướng đến áo đầm hai dây cực ngắn bằng silk. Bạn thân Kendall Jenner phối thiết kế màu trắng có cổ khoét sâu với giày thể thao và tạo sự tương phản bằng túi xách đen. Cô hoàn thiện ngoại hình bằng dây chuyền, bông tai và búi tóc gọn gàng nhằm làm nổi bật các đường nét tự nhiên trên gương mặt.

Justin Bieber và Hailey Baldwin trông như những du khách thời thượng khi khám phá hòn đảo Mykonos tuyệt đẹp của Hy Lạp. Ca sĩ cầm tay vợ đi trên các con phố trải đá cuội cùng đội ngũ vệ sĩ theo sau. Hailey Baldwin gây chú ý với áo đầm hai dây cắt khắc bằng silk của Alberta Ferretti. Cô đeo kính mát sành điệu trong khi tăng vẻ duyên dáng bằng bông tai và dây chuyền màu vàng. Chính túi xách cam đã tạo sự bùng nổ màu sắc.

