Siêu mẫu Emily Ratajkowski trẻ trung và gợi cảm với thời trang màu cam

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Dolce & Gabbana.

Thời trang màu cam của Emily Ratajkowski tuy đơn giản, nhưng lại tôn đường cong hiệu quả. Bà mẹ 1 con, 30 tuổi, khiến giới mộ điệu nể phục bởi cô để lại ấn tượng quá mạnh với gam màu này.

Emily Ratajkowski, cao 1m70, tham dự sự kiện do tạp chí Hollywood Reporter tổ chức tại Milk Studios, Los Angeles, California. Cô gái chân dài, người toát lên sự quyến rũ, khoe thân hình không tì vết qua thiết kế của Bec & Bridge. Áo lửng cổ yếm và chân váy bất đối xứng có kiểu dáng hiện đại, màu sắc tươi sáng và đủ để cô thu hút sự chú ý. Siêu mẫu mang giày dây màu nâu nhạt của Giuseppe Zanotti và ví cầm tay của Lee Savage.

Emily Ratajkowski chọn áo đầm màu cam với đường xẻ sâu ở ngực, phô bày vòng 1, khi cô và chồng, Sebastian Bear McClard, dẫn con chó yêu dấu Colombo đi dạo. Nàng thơ của DKNY phối với giày thể thao Nike màu trắng và kính mát. Một tay người đẹp cầm dây xích, trong khi chồng cô ôm chó. Cô cũng mang chó đến chương trình phỏng vấn đêm muộn do nghệ sĩ Jimmy Fallon thực hiện trên kênh truyền hình Mỹ NBC.

Emily Ratajkowski trông vô cùng thoải mái khi dạo phố với chồng ở New York. Cô nàng hướng đến áo lửng và chân váy ngắn màu cam bắt mắt, phô bày vùng bụng phẳng và đôi chân thon dài. Người đẹp Mỹ phối trang phục sắc sảo của Miaou với giày thể thao màu trắng của Adidas. Gương mặt trang bìa điểm xuyết bằng kính mát, túi xách nhỏ và bông tai tròn. Biểu tượng thời trang hoàn thiện ngoại hình bằng cách xõa tóc.

Emily Ratajkowski tham dự sự kiện Veuve Clicquot Polo Classic tại New Jersey cùng với Nicky Hilton, Jennifer Lawrence và nhiều ngôi sao khác. Cô tạo ấn tượng qua chân váy màu be và áo lửng màu cam của Maryam Nassir Zadeh, guốc của Andrea Wazen, kính mát của Rixx và túi xách hình xô của Carolina Santo Domingo. Người mẫu kiêm diễn viên cũng mặc bộ cánh này và mang giày thể thao khi dắt chó đi dạo ở New York.