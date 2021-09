Set đồ sang chảnh và tôn dáng ngút ngàn từ áo len oversized mix cùng chân váy

Váy in họa tiết rất phù hợp với mùa Thu Đông, so với sự nhẹ nhàng, ấm áp của áo len thì sự ngọt ngào dịu dàng của váy in họa tiết hoàn toàn phù hợp với tiết trời chớm thu. Set đồ này tương trợ cho nhau tạo nên sự hài hòa bay bổng.

Những kiểu chân váy với chất vải voan mỏng nhẹ, vải tuyn kiêu kỳ sẽ giảm thiểu sự "nặng nề" cho chiếc áo len oversized bạn đang diện, đem đến vẻ nhẹ nhàng thanh tao cho cả set đồ. Theo: Sohu, 163