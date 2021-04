Săn ngay những chiếc áo xuyên thấu hot nhất từ các local brand chất lượng

Dear José

Bất kỳ nàng thơ V-biz nào cũng sẽ một lần diện trang phục từ Dear José vì gu thời trang cực kỳ nữ tính và tinh tế. Chính vì vậy, những mẫu áo xuyên thấu của nhãn hiệu này được đầu tư những chi tiết ở tay, cổ áo làm tăng sự nổi bật của các bạn gái khi phối với bất kỳ item nào bên dưới.





Chiếc top Lily of the Valley này là một trong những chiếc điệu nhất trong danh sách dưới đây nhờ vào chi tiết cổ áo to cùng chiếc nơ thắt và tay bồng. Đây sẽ là lựa chọn số 1 cho các nàng thơ vào những dịp quan trọng như hẹn hò, gặp mặt bạn cũ...

Nếu như chiếc Lily phía trên phù hợp cho những dịp cần lên đồ thì chiếc D’Iris Minty Blouse này sẽ là lựa chọn cho những bộ cafe hằng ngày của bạn. Form áo đơn giản với dây thắt dài trước cổ sẽ làm cho chiếc áo trở thành một item cực kỳ dễ phối cùng mọi kiểu trang sức.

Nudieye

Cũng theo đuổi sự nhẹ nhàng, nữ tính như Dear José nhưng những item của Nudieye sẽ luôn được nhấn nhá một điểm cá tính nào đó. Ở chiếc sơ mi xuyên thấu này, điểm cá tính của item nằm ở form dáng dài cùng họa tiết ô vuông làm cả look trông “ngầu” hơn hẳn. Chiếc top này sẽ vô cùng phù hợp cho những ngày đi làm cuối tuần khi phối cùng một chiếc quần suông màu bất kỳ.

Libé

Libé chính là một trong những brand nữ giá bình dân được dân tình yêu thích nhất vì chất lượng đường kim mũi chỉ của sản phẩm. Nếu bạn đang tìm một chiếc sơ mi dáng cơ bản để khoác ngoài những chiếc hai dây, bralette thì hãy nghía qua Libé nhé!

Dottie

Lại là một chiếc xuyên thấu họa tiết nhưng lần này sẽ là một ứng cử viên “hoa hòe” từ nhà Dottie. Item này sẽ là lựa chọn số 1 khi không khí mùa hè đang dần kéo đến với những buổi picnic ngoài trời.

Aspirin

Cuối danh sách là một ứng cử viên cho các cô nàng luôn “say bye” với phong cách bánh bèo. Sơ mi đen xuyên thấu là một item không khó tìm nhưng cũng hiếm cho brand nào sản xuất được một chiếc “xuyên thật sự thấu” như Aspirin. Đây sẽ là người bạn tốt nếu các nàng đang thực sự muốn lột xác bản thân đấy nhé!