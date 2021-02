Sắc hồng lãng mạn trong ngày lễ tình nhân Valentine

Sara Sampaio trông sành điệu trong bộ áo liền quần ngắn màu hồng khi tham dự buổi hội thảo Actually She Can ở New York. Thiết kế khoét cổ sâu với đường cắt khoét hình tam giác ở lưng cùng nơ tôn vóc dáng người mẫu. Giày dây màu vàng làm đôi chân dài thêm phần nổi bật, rất ăn ý với dây chuyền. Mái tóc đen được tết thành vương miện khi cô trang điểm nhẹ, chỉ tô son bóng để nét đẹp tự nhiên được tỏa sáng.