Rực rỡ sắc màu với những bộ đầm cao cấp từ nhà mốt Ý - Valentino Haute Couture Fall 2021

Vào thời điểm những người mẫu phủ cầu vồng xếp hàng dài trên sàn diễn và ca sỹ Cosima đang say sưa với ca khúc What the world needs now, đã có những giọt nước mắt từ khán giả vì quá xúc động bởi BST đẹp hơn sự mong đợi. Những biên tập viên thời trang nổi tiếng của các hãng truyền hình, tạp chí đã thốt lên kinh ngạc trước sự choáng ngợp bởi vẻ đep tinh tế và cảm xúc dâng trào khi chiêm ngưỡng Valentino Haute Couture Fall 2021. Họ không giấu đi cảm xúc của mình, họ xúc động, và họ khóc.

Theo Valentino, Vogue, WWD