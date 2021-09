Quyến rũ nồng nàn với trang phục ngày lạnh của Rue Agthonis

Vẻ đẹp từ những điều nhỏ nhặt nhất hình thành từ khao khát muôn thuở của người phụ nữ, ngay cả trong những lúc nguy hiểm và gian khổ nhất như chiến tranh và bệnh dịch, phụ nữ vẫn không ngừng khao khát những điều đẹp đẽ. Trong thời kỳ đại dịch kinh hoàng này, làm sao trái tim đau khổ của con người có thể tìm ra lối thoát? Có thể thời trang và làm đẹp là giải pháp, hoặc có thể khám phá thông qua thời trang khắc họa cảm xúc và biểu hiện của thế giới thực.

Rue Agthonis Spring 2022 Ready to wear colleciton sử dụng nền thời đại đặc biệt làm điểm bắt đầu. Khi phụ nữ tìm thấy sự thoải mái trong sự an toàn, Rue Agthonis tuân theo những chi tiết cổ điển của các mùa trước, thực hiện một phong cách thú vị thông qua việc trao quyền, tạo cảm giác an toàn thông qua thời trang theo cách riêng. Rue Agthonis dự định dựa trên cảm giác an toàn đó để cung cấp cho phụ nữ công cụ để phát huy hết tiềm năng vẻ đẹp của họ.