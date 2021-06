Quần họa tiết màu trắng đen độc đáo đốn tim cô nàng yêu chất riêng

Kendall Jenner là một trong những cái tên lừng lẫy trong giới chân dài. Thế nên, không có gì khó hiểu khi quần áo mà cô mặc là nguồn cảm hứng cho những người yêu thời trang ở khắp mọi nơi.

Kendall Jenner bảo đảm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khi cô đến dự sinh nhật 24 tuổi của Anastasia Karanikolaou ở địa điểm tổ chức sự kiện Goya Studios, Hollywood. Áo cúp ngực nhỏ xíu giúp ngôi sao bí ẩn nhất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians phô bày vòng eo thon, trong khi quần lưng cao khiến đôi chân thêm dài. Biểu tượng thời trang mang giày dây Bottega Veneta và túi xách nhỏ bằng da.