“Phù thủy” làng thời trang - Iris Van Herpen với màn trình diễn trên không bứt phá mọi giới hạn

Vẫn là kỹ thuật in 3D và sử dụng chất liệu hữu cơ, Iris tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ môi trường bằng cách kết hợp với tổ chức Parley for the Oceans để sử dụng hầu hết là vật liệu tái chế cho BST. Sự khéo léo và trình độ cắt may cực kỳ cao đã giúp cô tạo nên những bộ trang phục như đang thở.