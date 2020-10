Phong cách thời trang của Mâu Thủy, Hương Ly, Thùy Dương và Quỳnh Anh khi làm giám khảo casting

Ban giám khảo của vòng tuyển chọn năm nay gồm có: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly, Á quân Vietnam's Next Top Model 2017 Thùy Dương, Á quân The Face Vietnam 2018 Quỳnh Anh và đại diện Ban tổ chức chương trình, ông Dương Tuấn Anh.

Ghi chú ảnh Sự xuất hiện của giám khảo Mâu Thủy – Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Huấn luyện viên Model Kid Vietnam 2019 đồng thời là Mentor Vietnam's Next Top Model 2019 đã khiến cho không khí của buổi casting trở nên “nóng” hơn.