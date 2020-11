Phong cách đa dạng của thiên thần Victoria’s Secret Georgia Fowler là giấc mơ thời trang của tất cả các cô gái

Georgia Fowler, 28 tuổi, cao 1m77, phối quần áo nhiều lớp khi đi chơi trong cái lạnh buốt giá ở thành phố New York. Người đẹp tóc nâu ăn mặc ấm áp bằng cách chọn áo len chui đầu dày dặn và áo choàng màu be khi cô đi cùng một người đàn ông bí ẩn. Cô nàng New Zealand hoàn thiện phong cách với quần jean màu xanh biển và bốt chiến binh màu đen.