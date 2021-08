Nữ thần Hy Lạp tái xuất trong trang phục của nhà mốt xa xỉ, đắt đỏ nhất thế giới Louis Vuitton

Gam màu chủ đạo vẫn là màu pastel, cùng chi tiết đính đá quý lộng lẫy và họa tiết in nghệ thuật minh họa, NTK Nicolas Ghesquière đã mang đến một hình hài hiện đại hơn cho nghệ thuật Hy Lạp và La Mã. Từ mẫu chân váy tulle phối cùng áo khoác mang tinh thần thể thao đến những mẫu áo được in laser bản vẽ của Fornasetti, đầm tua rua đầy màu sắc cùng các bản biến tấu layer hết mực phong phú, các trang phục trong Louis Vuitton Fall 2021 Ready - to - Wear góp phần khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật và thời trang của giới mộ điệu ở hiện tại và tương lai.

Theo louisvuitton, vogue