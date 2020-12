NTK Phạm Đăng Anh Thư tái hiện ước mơ tuổi thơ trên sân khấu với BST The Glory of Her

Sàn runway của lễ hội lớn nhất dịp cuối năm 2020 càng "nóng" hơn khi nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư của thương hiệu JoliPoli chính thức ra mắt bộ sưu tập The Glory of Her.

Show diễn mở màn với hình ảnh nhà thiết kế Anh Thư thể hiện ca khúc mở màn - Born This Way của ca sĩ Lady Gaga và bước đi trong khung cảnh hệt như không gian làm việc của mình.

Bối cảnh và màn biểu diễn này cũng chính là phản chiếu gợi nhớ đến tuổi thơ mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang của Phạm Đăng Anh Thư, và hành trình tỏa sáng giúp cô đạt được ước mơ đó.

NTK Phạm Đăng Anh Thư đưa khán giả đến nơi cô bắt đầu những sáng tạo - góc làm việc của NTK hiện ra với chiếc gương đứng, bàn máy may và manenequin mặc chiếc váy đang may dở

Anh Thư trên sân khấu không chỉ ngọt ngào, đáng yêu đầy nữ tính mà còn sở hữu nguồn năng lượng tích cực làm bừng sáng cả khán phòng.

The Glory of Her không chỉ là một bộ sưu tập thông thường, mà với Phạm Đăng Anh Thư, đây chính là “hào quang” của những điều đẹp nhất, những giá trị tuyệt vời và những khía cạnh hoản hảo nhất của phái nữ.

Á hậu Kiều Loan trong một thiết kế tựa nữ thần sắc đẹp. Ngay từ tên gọi của bộ sưu tập - The Glory of Her, nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự lấp lánh đầy mê hoặc của những chiếc váy choàng lộng lẫy, những bộ xiêm y đậm chất hoàng gia… mang đến ấn tượng về sự rực rỡ trong thời trang. Bảo Hà là mẫu nhí duy nhất được NTK Anh Thư mời tham gia trình diễn BST The Glory of Her. Những thiết kế sang trọng, tinh tế, quyến rũ và ấn tượng của The Glory of Her có sự góp mặt của rất nhiều người mẫu nước ngoài, góp phần làm tăng lên chất “hoàng gia” cũng như tính toàn cầu, sang trọng của toàn bộ bộ sưu tập. Phát huy thế mạnh ở những thiết kế xuyên thấu, các chi tiết kết cườm trên các bộ trang phục được làm thủ công tỉ mỉ hơn trước tạo cảm giác lấp lánh trên làn da của người mặc. Đây là minh chứng cho quá trình nghiên cứu và cải thiện trong kỹ thuật thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư. Khán giả của đêm diễn đều dễ dàng nhận ra sự công phu và cầu kỳ một cách “đỉnh cao” của Phạm Đăng Anh Thư khi thiết kế những mẫu trang phục này. Cô không chỉ gửi gắm vào đó tinh thần cổ điển mà còn pha trộn với những yếu tố vô cùng trendy, thời thượng.