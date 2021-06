Những trang phục hot nhất mùa Thu 2021 từ Gabriela Hearst - giám đốc sáng tạo của Chloé

Bộ sưu tập mùa thu năm 2021 của Gabriela Hearst được lấy cảm hứng từ Saint Hildegard of Bingen. Gabriela Hearst là nhà thiết kế đến từ New York. Cảm nhận về sự tiết chế và sang trọng là tư duy thẩm mỹ đặc trưng của cô trong những trang phục mùa Thu 2021 này. Các thiết kế của Gabriela Hearst thường tối giản nhưng mang kỹ thuật may đo tinh tế, cẩn trọng cùng sự cầu kỳ, kỹ lưỡng trong chọn lựa chất liệu.