Những phong cách thời trang tối giản trong mùa đông này

Các thương hiệu như Toteme, The Row và Lauren Manoogian tất cả đều luôn nổi tiếng về những chiếc áo khoác ngoài kiểu dáng đẹp. Như áo khoác ôm sát một bên ngực và dạng chăn bằng len dày, len cashmere sang trọng. Chiếc áo khoác có thắt lưng màu nấm của Manoogian là một ví dụ điển hình với ve áo quá khổ và thắt lưng hai tông màu mát mẻ. Ngay cả những thương hiệu không được coi là “tối giản” cũng đã tạo ra những chiếc áo khoác đẹp, dễ dàng đến khó cưỡng. Chẳng hạn như phiên bản màu trắng có họa tiết của Ganni và áo khoác cắt lớp có thể đảo ngược bằng da của Stand Studio. Trong khi đó, áo khoác từ The Frankie Shop and Theory bao gồm các kiểu có khăn quàng cổ một mẹo thông minh để không cần bổ sung thêm phụ kiện vào mùa đông. Nếu bạn có tâm trạng muốn khoác lên mình một thứ gì đó đẹp đẽ, dễ dàng và cực kỳ ấm áp cùng một lúc thì đây là 15 chiếc áo khoác phong cách mà tinh tế để đáp ứng phong cách tối giản của bạn.

