Những chiếc váy ngắn gợi cảm cực phẩm cùng những đường xẻ tà “nóng mắt” của thời trang nghỉ dưỡng Prabal Gurung

Resort 2022

Thương hiệu Prabal Gurung với triết lý chủ đạo là sự sang trọng, hiện đại, phong cách ấn tượng và nét quyến rũ sắc sảo. Nhà thiết kế Prabal Gurung sinh ra ở Singapore và lớn lên ở Kathmandu, Nepal. Sau khi bắt đầu sự nghiệp thiết kế của mình ở New Delhi, ông chuyển đến New York để hoàn tất việc học tại trường Parsons The New School for Design. Sau khi tốt nghiệp, Gurung dành hai năm để làm việc, thiết kế và sản xuất cho thương hiệu Cynthia Rowley. Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm làm giám đốc thiết kế tại Bill Blass và nắm giữ vị trí trong 5 năm cho đến khi tung ra bộ sưu tập mang tên mình. Sự tập trung vào chất lượng và không ngừng đổi mới đã đặt Prabal Gurung vào đội ngũ những nhà thiết kế hàng đầu của làng thời trang Mỹ. Các thiết kế của thương hiệu được những người phụ nữ nổi tiếng lựa chọn như: Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, nữ Công tước xứ Cambridge và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.