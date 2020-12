Nhà thiết kế Tuấn Trần giới thiệu BST trẻ em đậm màu lễ hội cùng siêu mẫu Hà Anh, Võ Hoàng Yến và mẫu nhí Bảo Hà

Được biết đến là người đứng sau những bộ váy gợi cảm, những bộ suit thanh lịch, sang trọng của không ít người nổi tiếng, Tuấn Trần khiến giới mộ điệu đặt câu hỏi lớn khi quyết định thiết kế trang phục cho trẻ em.

Thế nhưng, chính sự thanh lịch và sang trọng trong phong cách lại trở thành món gia vị giúp NTK thể hiện thành công BST "Rose & Childs".

Rose & Childs gồm 33 look phù hợp cho các bé từ 6 đến 13 tuổi với những thiết kế từ cổ điển đến hiện đại nhưng tựu chung, vẫn giữ được tinh thần thanh lịch, sang trọng. Khán giả có thể bắt gặp những chiếc chân váy tutu, chiếc váy mà bất cứ cô bé nào cũng từng được diện thời thơ ấu, những cầu vai phồng theo kiểu công chúa; cho đến những chiếc "mini vest" không chỉ lịch thiệp mà đáng yêu đến lạ.

Áo sequin lấp lánh kết hợp cùng váy voan đính kết họa tiết.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chất liệu nhung cùng những hoạt tiết đính nổi hoặc in nổi trên nền chất liệu một cách độc đáo. NTK Tuấn Trần đã rất khéo léo xử lý các đường may để mang đến sự thoải mái nhất cho các bé dù đó là những thiết kế từ chất liệu khá nhạy cảm với da như vải tulle, sequin hay ren.