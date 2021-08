Ngày se lạnh diện mốt giấu quần sành điệu như Elsa Hosk, Emily Faye Miller

Người mẫu Anh Frankie Sims nổi lên từ show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex (TOWIE) cũng là một trong những tín đồ mê mẩn mốt này.

Blogger Lauren Findlay mặc sơ mi giấu quần nhưng vẫn tránh hớ hênh bằng cách mặc biker short bên trong. Người mẫu đến từ London - Emily Faye Miller thu hút với áo khoác hồng kéo khóa cổ sơ mi, nổi bật với sandals đan dây màu xanh da trời. Trên thảm đỏ LHP Cannes mới đây, nữ ca sĩ Camélia Jordana cũng diện mốt giấu quần với áo sơ mi trắng của Loewe điểm thêm thắt lưng to bản đầy ấn tượng. Nguồn: Instagram NV, Dailymail