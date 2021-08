Ngắm những kiểu tóc huyền thoại gây mê đắm của Anne Hathaway

Anne Hathaway là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, người từng nhận vô số những giải thưởng danh giá về diễn xuất. Được yêu mến bởi tài năng, nữ minh tinh cao 1m73 có gương mặt điện ảnh điển hình đã trở thành một biểu tượng sắc đẹp khi nhiều lần dẫn đầu trào lưu thời trang. Không ngại thử nghiệm những kiểu tóc thời thượng như bob, lob, pixie... Yêu nữ hàng hiệu còn để tóc mái hay thậm chí cạo trọc đầu vì vai diễn.

Anne Hathaway tựa như nữ thần sắc đẹp với mái tóc lob màu nâu tự nhiên điểm các lọn tóc sáng màu. Từ vai diễn nữ trợ lý của biên tập viên thời trang trong phim The Devil Wears Prada, tên tuổi của Anne Hathawa v ụt sáng, liên tiếp ghi dấu ấn qua loạt phim bom tấn như Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Le Miserables....

Nữ diễn viên giành giải thưởng Oscar danh giá, Anne Hathaway không ngại thử những màu tóc mới. Xuất hiện tại sự kiện giới thiệu phim Alice Through The Looking Glass, "Nữ hoàng trắng" Anne Hathaway trông vô cùng rạng rỡ và hoàn hảo với mái tóc màu mật ong hiệu ứng ombre.

Những tín đồ của mái tóc màu đỏ đã tìm thấy ở Hathaway một gợi ý hoàn hảo để trở nên nổi bật. Áo khoác hồng có phần lông dày giữ ấm tuyệt vời, màu tóc đỏ đã biến nữ minh tinh trở thành một quầng lửa đỏ nổi bật trong tiết trời lạnh giá.

Kiểu tóc bob ngắn gợn sóng màu nâu chì mang đến cho Anne Hathaway vẻ sang trọng, hiện đại mà không tốn nhiều thời gian tạo kiểu chăm sóc. Kiểu tóc này đã gợi cảm hứng cho hàng triệu người phụ nữ rằng tóc bob không nhàm chán, tóc ngắn vẫn luôn nữ tính và có sức quyến rũ riêng.

Khi được vinh danh một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, Anne Hathaway xuất hiện vô cùng lộng lẫy với màu tóc nâu sô cô la hiệu ứng ombre. Các sóng tóc lớn với kết cấu sống động và tự nhiên tạo ra nét cân đối hài hòa cho gương mặt của Hathaway.

Mới đây, trên phim trường tại New York City, nữ diễn viên của Les Miserables xuất hiện trở lại với màu tóc nâu hiền dịu. Anne Hathaway mặc đầm ren đen, đi bốt cao và khoác áo khoác lông màu trắng. Có thể thấy cô đã trở lại với mái tóc dài quen thuộc, tóc mái cùng những lọn xoăn nhẹ.

Để giành được giải Oscar cho vai diễn trong Le Miserables, Anne Hathaway từng phải hy sinh mái tóc dài tuyệt đẹp để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn. Sau hình ảnh nàng Fantine gầy gò trơ xương với mái tóc tém nham nhở trong phim, Anne Hathaway đã xuất hiện trở lại trước công chúng với kiểu tóc pixie mái ngố.

Mái tóc pixie đã được nhuộm màu nâu vàng và tạo kiểu giúp Anne Hathaway trông thật rạng rỡ khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện.

Màu tóc caramel với các lọn tóc bóng bẩy quyến rũ.

Bên cạnh những kiểu tóc thời thượng như bob, lob, pixie, kiểu tóc ngang vai sóng xoăn… Anne Hathaway cũng từng thử để tóc mái trong khoảng thời gian đóng phim The Devil Wears Prada.

Mái tóc nâu dài chấm vai rẽ ngôi giữa tự nhiên mang đến phong cách đời thường gần gũi của Anne Hathaway.

Anne Hathaway nổi bật với mái tóc màu vàng đồng trên set trang phục bao gồm váy họa tiết, áo khoác lớn màu cam và mũ bê rê xanh mỏ vịt.





Ảnh: Vogue, People, Celebfirst