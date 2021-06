Ngắm những bộ thời trang đẹp từ ​​Liên hoan phim Tribeca NewYork 2021

Nữ diễn viên Vanessa Hudgens gây choáng trong bộ đồ da báo và một chiếc quần đùi da màu đen dự buổi ra mắt bộ phim mới Asking For It tại Liên hoan phim Tribeca ở NYC.

Olivia Culpo sang trọng trong bộ đồ Louis Vuitton đen khi cô tham dự buổi ra mắt bộ phim mới Venus As A Boy tại Liên hoan phim Tribeca 2021.

Alexandra Shipp mặc một chiếc váy nhung đỏ cổ điển. Cô rạng rỡ tạo dáng trong chiếc váy vintage không tên màu đỏ được phối cùng đôi xăng đan buộc dây màu vàng. Đây là một cái nhìn đơn giản nhưng khá đẹp. Diễn viên Melissa Barrera tham dự đêm khai mạc Liên hoan phim với đầm trễ vai "lạnh lùng". Đường xẻ xuống phía trước để " khoe" vòng một và phần eo với một đường xẻ phù hợp ở phía sau. khai mạc Liên hoan phim Tribeca 2021. Chiếc váy yếm của cô cũng được xẻ một bên để cô có thể phô bày đôi chân nuột nà khi giữ thăng bằng trên một đôi giày cao gót. Cô nàng búi tóc thành đuôi ngựa dài và rẽ ngôi lệch này trước ống kính khi tạo dáng tại buổi Tổng hợp từ: Vouge, Dailymail, Thefashionistastorie, Eonline, Hollywoodlife, Salten.