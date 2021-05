Ngắm chiếc váy cưới trị giá hơn 86 triệu đồng của tân nương thủ tướng xứ sương mù - nước Anh

Cô dâu Symonds, 33 tuổi, mặc chiếc váy cưới có hình dáng như một chiếc áo choàng vải tuyn thêu của Costarellos. Chiếc váy cưới giống với váy xếp tầng, vạt áo vừa vặn, tay dáng chuông và trang trí bằng lưới cho ngày trọng đại của mình.

Chiếc váy cưới này được làm thủ công từ hỗn hợp lụa tulle màu trắng ngà, chiếc váy có phần váy xếp tầng, dài đến chân, tay dài ống chuông. Tuy nhiên, điều thực sự làm nên sự nổi bật của chiếc váy này chính là những đường trang trí bằng lưới và đính ren có dây.

Các đường viền trang trí bằng lưới và các đồ đính ren có dây được cắt bằng tay là những dấu hiệu đặc trưng của thợ may và được dệt bằng cách sử dụng các mẫu truyền thống của Hy Lạp. Phần ngực áo được dựa vào form của người mặc để có thể tùy chỉnh giúp thoải mái và chủ động hơn.

Chất liệu của chếc váy cưới nhẹ nhàng, không co giãn. NTK Christos Costarellos - người nổi tiếng với câu nói " tôi thiết kế cho người phụ nữ "không ngại tỏa sáng"", váy cưới của Christos Costarellos kết hợp giữa sự sang trọng và tinh tế mang tính biểu tượng và vẻ đẹp vượt thời gian của quá khứ vào hiện tại.

BOX: Các bộ sưu tập dành cho cô dâu của Costarellos được giới thiệu hai lần/ năm tại Tuần lễ thời trang cưới New York và đã có mặt tại cửa hàng thời trang cô dâu hàng đầu của Vương quốc Anh: The Wedding Club (London & Birmingham) cùng các điểm bán uy tín ở Hoa Kỳ: Kleinfeld Bridal (New York) ; Mark Ingram Atelier (New York); Kelly's Closet (Atlanta); Chernaya Bridal House (Miami); Dimitra's Bridal Couture (Chicago).

