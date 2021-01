Mùa lễ hội cùng khám phá bộ sưu tập từ Coach

Sau một năm 2020 đầy biến động, Coach đã mang đến thông điệp “Holiday Is Where You Find It” để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, tinh thần lễ hội hay niềm hạnh phúc không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, mà điều đó vẫn luôn ở ngay bên cạnh những người thân xung quanh mình. Chính vì thế, tiếp nối trong chiến dịch Holiday năm nay, Coach mang đến không khí ấm cúng từ hình ảnh gia đình của những ngôi sao hàng đầu: nữ ca sĩ Jennifer Lopez cùng mẹ và các con, diễn viên Michael B.Jordan cùng gia đình, chị em người mẫu Kiko Mizuhara,...