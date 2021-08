Mix trang phục màu trắng và màu be thế nào để hợp mốt?

Áo sơ mi màu be + váy màu be + phụ kiện kaki

Layer áo sơ mi màu be khoác bên ngoài chiếc váy dây màu be, nhẹ nhàng và mềm mại. Thiết kế của váy cũng rất đơn giản. Nếu bạn muốn cả tổng thể tone sur tone một màu be bạn có thể chọn mũ và giày mix cùng để vẻ ngoài thêm phần cuốn hút.