Mặc trang phục chấm bi sành điệu như ngôi sao phim Sex and the City

Nhờ vào vai diễn Carrie Bradshaw trong Sex and the City và những dự án riêng trong thế giới thiết kế, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker đã trở thành một cái tên có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

Sarah Jessica Parker mặc chiếc váy chấm bi mà có lẽ nhân vật Carrie của cô trong phim Sex and the City sẽ rất đỗi tự hào. Bà mẹ ba con kết hợp chiếc váy dài cỡ trung với giày cao gót sa tanh màu hồng nhạt và đồ trang sức đơn giản khi cô tạo dáng trước ống kính.

Sau thành công của Sex and the City, biểu tượng thời trang Sarah Jessica Parker tiếp tục sự nghiệp ở Hollywood thông qua những bộ phim thành công như: The Family Stone, Failure to Launch và New Year Eve cùng các phim truyền hình Glee và Divorce.

Saw rah Jessica Parker đã chứng minh rằng nhân vật của cô, Carrie Bradsha vẫn sành điệu ở độ tuổi 50 (như lúc Carrie 30 tuổi khi S ex and the City lần đầu ra mắt khán giả năm 1998 ). Trên trường quay tại New York đầu tháng 7, bên cạnh bạn diễn Chris Noth 66 tuổi, nữ diễn viên 56 tuổi Sarah Jessica Parker trông vẫn sành điệu như mọi khi. Parker ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài tinh nghịch và quyến rũ với chân váy chấm bi lớn cùng áo thun đen hở lưng ôm sát, giày cao gót đính đá trang trí và đeo băng đô lạ mắt. Sarah Jessica Parker trong tạo hình của Carrie Bradsha trong And Just Like That.

Trong hình ảnh khởi động ngày đầu tiên trên phim trường And just like that, diễn viên Sarah Jessica Parker (giữa) cùng hai bạn diễn Cynthia Nixon và Kristin Davis đã khơi dậy tình yêu của khán giả khi tái hiện lại phong cách thời trang mang tính biểu tượng từ các nhân vật mà họ đảm nhiệm trong Sex and the City. Trong tạo hình này, Carrie vẫn trung thành với phong cách chiết trung và tự tin trong khi bên phải cô, nhân vật Charlotte diện áo chấm bi trễ vai kết hợp váy bút chì vô cùng cổ điển.