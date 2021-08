Mặc như không mặc với sự trẻ trung, nổi loạn, hợp thời và sành điệu của Marc Jacobs - thiên tài thời trang nước Mỹ

Marc Jacobs Fall 2021 Ready - to - wear có họa tiết monogram in dọc bao phủ đa số các item áo khoác. Phom dáng trở nên to hơn và cứng cáp hơn, bên cạnh đó đường cắt cong của phần tay áo mang đến tạo hình vô cùng ăn nhập. Những chiếc áo khoác được dự đoán sẽ bán chạy ngay lập tức khi xuất hiện tại cửa hàng. Một tổng thể “oversized” xuất hiện khi NTK kết hợp những chiếc áo khoác của mình với quần ống rộng. Nói lời tạm biệt với những chất liệu bóng mềm, đầm, chân váy và quần trở nên đứng dáng và có cấu trúc hơn.

Sự ảnh hưởng của trang phục thể thao và thời trang đường phố xuất hiện rất rõ rệt cùng những item như áo phao rộng, giày đế cao và mũ bennie. Những bộ bodysuits cut-out hoặc khoe trọn phần lưng cũng ghi điểm mạnh mẽ. Chọn những gam màu tươi sáng như: Đỏ, xanh lá, cam neon và vàng chanh kết hợp cùng tông đen, nâu đất, ghi đậm và thậm chí hologram (đa sắc), Marc Jacobs thể hiện một bộ mặt thời trang Mỹ vô cùng nhộn nhịp. Marc Jacobs mùa Thu 2021, màu đen đã xuất hiện trên sàn diễn với các dạng áo khoác ngoại cỡ, áo sequins, áo khoác tua rua, nón bucket, quần ống rộng và bốt đế dày đặc trưng. Không thể bỏ qua, là dáng hình Mary Jane cổ điểm được tái hiện qua sự xử lý của Marc Jacobs với phần đế phẳng gần 10 inch. Ngoài ra còn có những mảng màu nổi bật trong những chiếc váy xòe màu tím, hồng, xanh ngọc và vàng, váy in họa tiết và áo cổ lọ cắt may, được kết hợp với găng tay da dài. Marc Jacobs Fall 2021 Ready - to - Wear không nói về nơi chúng ta đã ở hay là cuộc trò chuyện về thời trang hiện tại, mà nó là sự nâng cao của thời trang. Nó được Jacobs coi như là một cuộc dạo chơi của những phom dáng mạo hiểm, thậm chí là khác lạ: Mũ trùm đầu, áo khoác kén, váy khoác ngoài quần và khăn choàng mô phỏng lông. Một bên là áo len chunky và quần trượt tuyết ánh kim; và mặt khác, bộ đồ liền thân cắt ra ở hai bên và phía sau mặc với váy midi trong Op Art ( nghệ thuật thị giác). Theo Marc Jacobs, Vogues